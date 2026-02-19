Pożar domu w Gostyniu: ogromne straty i dramat rodziny

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-02-19 9:58

18 lutego w Gostyniu doszło do pożaru domu jednorodzinnego przy ulicy Górnej. Budynek spłonął, a straty oszacowano na około 800 tys. zł. Na miejscu pracowali strażacy, policja i służby kryzysowe.

Trudna akcja strażaków

Po przyjeździe na miejsce strażacy potwierdzili silne zadymienie w budynku. Działania gaśnicze były utrudnione przez wysoką temperaturę. Strażacy działali wewnątrz domu oraz z kosza drabiny mechanicznej. Do kontroli ognia użyto drona. Po dogaszeniu pożaru przystąpiono do rozbiórki dachu i stropu, przelewając pojawiające się zarzewia ognia.

W akcji brały udział zastępy JRG Gostyń i JRG Leszno, jednostki OSP: Gola, Kosowo, Piaski i Gostyń, ZRM i patrol policji. Działania trwały prawie pięć godzin.

Ogromne straty i dramat mieszkańców

Pożar spowodował zniszczenia niemal całego budynku i mienia mieszkańców. Straty oszacowano na około 800 tysięcy złotych. Przyczyną pożaru była prawdopodobnie nieszczelność przewodu kominowego. Choć nikt nie ucierpiał fizycznie, rodzina straciła większość dobytku, a dramat pozostawił trwały ślad w ich życiu.

