Trudna akcja strażaków

Po przyjeździe na miejsce strażacy potwierdzili silne zadymienie w budynku. Działania gaśnicze były utrudnione przez wysoką temperaturę. Strażacy działali wewnątrz domu oraz z kosza drabiny mechanicznej. Do kontroli ognia użyto drona. Po dogaszeniu pożaru przystąpiono do rozbiórki dachu i stropu, przelewając pojawiające się zarzewia ognia.

W akcji brały udział zastępy JRG Gostyń i JRG Leszno, jednostki OSP: Gola, Kosowo, Piaski i Gostyń, ZRM i patrol policji. Działania trwały prawie pięć godzin.

3

Ogromne straty i dramat mieszkańców

Pożar spowodował zniszczenia niemal całego budynku i mienia mieszkańców. Straty oszacowano na około 800 tysięcy złotych. Przyczyną pożaru była prawdopodobnie nieszczelność przewodu kominowego. Choć nikt nie ucierpiał fizycznie, rodzina straciła większość dobytku, a dramat pozostawił trwały ślad w ich życiu.

Grób Macieja G. motocyklisty który zginął w wypadku na Rondzie Grunwaldzkim