Zadanie wykonane celująco

Obawy przed podróżą do Łodzi okazały się niepotrzebne. Drużyna prowadzona przez Tomasza Trznadla wykonała swoje zadanie wprost idealnie. W przeszłości spotkania z Widzewem bywały bardzo trudne, jednak środowy mecz ułożył się po myśli gości z Leszna.

Pierwsza połowa toczyła się pod dyktando gospodarzy w obronie, którzy długo skutecznie bronili dostępu do własnej bramki. Decydujące ciosy padły dopiero w końcówce pierwszej części spotkania. Najpierw do siatki trafił Adrian Skrzypek, a kilka minut później z przedłużonego rzutu karnego wynik podwyższył Mateusz Lisowski, dzięki czemu po 20 minutach było już 2:0 dla futsalistów z Leszna.

Druga połowa rozpoczęła się od razu od kolejnej bramki – ponownie trafił Skrzypek, a już dwie minuty później wynik meczu na 4:0 podwyższył… zawodnik gospodarzy, strzelając samobója. Widzew Łódź zdobył co prawda honorowe trafienie, ale całe spotkanie zakończyło się pewnym zwycięstwem GI Malepszy Futsal Leszno 4:1.

Dzięki temu triumfowi zespół umocnił swoją pozycję na 4. miejscu w ligowej tabeli futsalu, pokazując siłę i determinację w wyjazdowych meczach.

Polecany artykuł: Tak zmieniły się leszczyńskie kamienice

Grób Macieja G. motocyklisty który zginął w wypadku na Rondzie Grunwaldzkim