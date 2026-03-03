ZS Rolniczo-Budowlany – 15 firm w grze

O kompleksową modernizację budynków F i G w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych starało się aż 15 firm. Najkorzystniejszą ofertę złożyła leszczyńska firma Budo Instal Sp. z o.o., która wykona zadanie za niecałe 10 milionów złotych – o ponad 2,5 miliona mniej niż zakładał budżet miasta.

Tak duże zainteresowanie przetargiem pokazuje, że lokalne firmy chętnie angażują się w rozwój infrastruktury edukacyjnej w Lesznie. Dzięki oszczędnościom możliwe będzie lepsze wykorzystanie środków przy innych projektach termomodernizacyjnych.

SP nr 9 – koszty nieco wyższe, ale inwestycja pewna

Na modernizację Szkoły Podstawowej nr 9 wpłynęło 12 ofert. Miasto planowało wydać na ten cel niecałe 10 milionów złotych, jednak wszystkie ważne propozycje przewyższały tę kwotę. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Sp. jawna Tadeusz i Artur Michalski z Leszna, a jej wartość to nieco ponad 11 milionów złotych.

Na oba zadania miasto pozyskało niemal 13 milionów złotych dofinansowania z funduszy unijnych, więc realizacja inwestycji jest pewna. Dzięki temu obie szkoły wkrótce zyskają nowoczesne, energooszczędne budynki, poprawiające komfort nauki dla uczniów i pracę dla nauczycieli.

