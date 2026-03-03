​2,5 roku więzienia i dożywotni zakaz kierowania pojazdami. Surowy wyrok dla 20-latka z Leszna

Z drogi do sądu

20-latek, kierujący bmw, został zatrzymany przez dzielnicowych z Włoszakowic w miniony weekend.

- Młody kierowca jeździł samochodem pomimo trzech zakazów wydanych w minionych dwóch latach przez sądy z Leszna, Kościana i Gostynia - informuje Monika Żymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Młody mężczyzna prosto z drogi trafił więc do policyjnej celi. Usłyszał zarzut niestosowania się do wyroków sądowych, co jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do 5 lat. Wczoraj 20-latek kolejny raz w swoim życiu stanął przed sądem, w tzw trybie przyspieszonym.

- Tym razem sąd nie był dla niego zbyt łaskawy. Sąd wydał wyrok wobec 20-letniego kierowcy skazując go na karę 2,5 roku bezwzględnego pozbawienia wolności, dożywotniego zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi oraz obowiązku zapłaty świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie 20 tys. złotych - mówi M. Żymełka.

Wyrok jest nieprawomocny.