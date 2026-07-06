O wprowadzenie tego rozwiązania mieszkańcy walczyli od dłuższego czasu. Temat poruszano już 2024 roku. Wtedy z miasta płynął jasny sygnał: sam znak nie wystarczy, bo najpierw trzeba zadbać o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Warunkiem była budowa nowej ścieżki.

Ścieżka rowerowa gotowa, czas na wygodny wyjazd

Prace przy nowej trasie dla pieszych i rowerzystów wzdłuż ulic Chocimskiej i Poznańskiej są już na samym finiszu. Dzięki temu drogowcy mogli w końcu bezpiecznie zmienić układ pasów na skrzyżowaniu i wymalować obiecany lewoskręt.

Na asfalcie widać już nowe pasy, a lada moment pojawią się też brakujące znaki pionowe. O tym, jak ważna to zmiana dla tej części miasta, mówi Michał Wiśniewski:

– Spełniamy obietnicę daną mieszkańcom podczas konsultacji. Dzięki koordynacji prac przy budowie ścieżki pieszo-rowerowej zyskaliśmy pewność, że nowy układ geometrii skrzyżowania nie zagrozi niczyjemu bezpieczeństwu.

Dzięki nowemu oznakowaniu kierowcy zyskali świetną alternatywę. Wyjazd z osiedla w stronę centrum powinien być teraz znacznie płynniejszy.

Mniejsze korki i zapowiedź kolejnej dużej budowy

Do tej pory większość samochodów wyjeżdżających z Gronowa tłoczyła się na ulicach Gronowskiej i Juranda, co w godzinach szczytu oznaczało jedno: nerwy i stracony czas w korkach. Nowy lewoskręt w Poznańską pozwoli rozładować ten ruch i szybciej dojechać do Śródmieścia.

Co ważne, urzędnicy już szykują się do kolejnego dużego kroku, który jeszcze mocniej ułatwi życie kierowcom w tej okolicy. Chodzi o budowę zupełnie nowej drogi, która połączy Gronowo z rondem Antoniny.

– Formalności zmierzają do finału i już w lipcu planujemy podpisać umowę z oficjalnym wykonawcą łącznika do Gronowa. Zaraz po dopełnieniu tych procedur ciężki sprzęt wjedzie na plac budowy. - dodaje Michał Wiśniewski.

Nowe połączenie od ronda Antoniny ma raz na zawsze rozwiązać problemy komunikacyjne Gronowa i zapewnić mieszkańcom wygodny dojazd do domów.