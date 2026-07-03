Emocje po tegorocznym egzaminie ósmoklasisty powoli opadają, ustępując miejsca twardym danym. Wyniki szkół podstawowych w Lesznie pokazują spore zróżnicowanie – od placówek, które osiągnęły średnie powyżej 80%, po te, gdzie tegoroczny arkusz sprawił uczniom niemałe trudności.

Kto liderem w Lesznie?

Patrząc na zestawienie dziesięciu leszczyńskich szkół podstawowych, widać wyraźnych liderów w poszczególnych kategoriach:

Język polski: Tutaj najlepiej wypadli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”, osiągając imponujący średni wynik 74,61%. Tuż za nimi uplasowała się SP nr 13 (71,77%) oraz SP nr 9 (71,45%).

Tutaj najlepiej wypadli uczniowie osiągając imponujący średni wynik Tuż za nimi uplasowała się oraz

Matematyka: Królowa nauk najbardziej łaskawa była dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza, którzy uzyskali średnią 68,74%. Wysokie noty odnotowano również w SP nr 9 (65,36%) oraz SP nr 4 (63,78%).

Język angielski: W tej kategorii bezkonkurencyjna okazała się ponownie Szkoła Podstawowa nr 5, gdzie średni wynik wyniósł aż 86,33%. Próg 80% przekroczyła jeszcze tylko SP nr 12 (80,16%).

Oto szczegółowe zestawienie wszystkich placówek ujętych w oficjalnych danych:

1. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza

Język polski: 69,37%

Matematyka: 68,74%

Język angielski: 86,33%

2. Szkoła Podstawowa nr 12 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”

Język polski: 74,61%

Matematyka: 63,42%

Język angielski: 80,16%

3. Szkoła Podstawowa nr 9 im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego

Język polski: 71,45%

Matematyka: 65,36%

Język angielski: 79,26%

4. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Curie-Skłodowskjie

Język polski: 68,98%

Matematyka: 62,90%

Język angielski: 77,95%

5. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza

Język polski: 68,28%

Matematyka: 63,78%

Język angielski: 76,05%

6. Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddz. Integracyjnymi im. Króla Stanisława Leszczyńskiego

Język polski: 71,77%

Matematyka: 57,82%

Język angielski: 73,73%

7. Szkoła Podstawowa nr 10 im. św. Jana Pawła II

Język polski: 63,52%

Matematyka: 59,19%

Język angielski: 71,23%

8. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Obrońców Polskiego Morza

Język polski: 66,47%

Matematyka: 49,55%

Język angielski: 69,42%

9. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Wojska Polskiego

Język polski: 64,86%

Matematyka: 48,05%

Język angielski: 68,21%

10. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lesznie

Język polski: 52,29%

Matematyka: 28,94%

Język angielski: 50,51%

Podsumowanie wyników

Warto zwrócić uwagę na duże rozpiętości w wynikach. Podczas gdy w czołówce z matematyki wyniki przekraczają 65%, w niektórych placówkach średnia spadła poniżej 30%. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku języka angielskiego – różnica między najlepszym a najsłabszym wynikiem w mieście to ponad 35 punktów procentowych.

Wyniki te będą teraz kluczowe dla ósmoklasistów podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Gratulujemy wszystkim uczniom i życzymy powodzenia w dostaniu się do wymarzonych liceów i techników!