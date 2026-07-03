Angielski w SP nr 5, polski w „Dwunastce”. Gdzie w Lesznie najlepiej poszedł egzamin ósmoklasisty?

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-07-03 14:10

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała dane, na które czekali uczniowie, rodzice i nauczyciele. Jak poradziły sobie leszczyńskie podstawówki? Analizujemy wyniki z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Jedna ze szkół zdecydowanie zdominowała zestawienie z języków obcych, a inna triumfuje w naukach humanistycznych.

Budynek Szkoły Podstawowej nr 5 w Lesznie przy oświetlonym słońcem ogrodzeniu. O wynikach egzaminów przeczytasz na Eska Leszno.
Autor: SP 1 w Lesznie/ Facebook

Emocje po tegorocznym egzaminie ósmoklasisty powoli opadają, ustępując miejsca twardym danym. Wyniki szkół podstawowych w Lesznie pokazują spore zróżnicowanie – od placówek, które osiągnęły średnie powyżej 80%, po te, gdzie tegoroczny arkusz sprawił uczniom niemałe trudności.

Kto liderem w Lesznie?

Patrząc na zestawienie dziesięciu leszczyńskich szkół podstawowych, widać wyraźnych liderów w poszczególnych kategoriach:

  • Język polski: Tutaj najlepiej wypadli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”, osiągając imponujący średni wynik 74,61%. Tuż za nimi uplasowała się SP nr 13 (71,77%) oraz SP nr 9 (71,45%).
  • Matematyka: Królowa nauk najbardziej łaskawa była dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza, którzy uzyskali średnią 68,74%. Wysokie noty odnotowano również w SP nr 9 (65,36%) oraz SP nr 4 (63,78%).
  • Język angielski: W tej kategorii bezkonkurencyjna okazała się ponownie Szkoła Podstawowa nr 5, gdzie średni wynik wyniósł aż 86,33%. Próg 80% przekroczyła jeszcze tylko SP nr 12 (80,16%).

Oto szczegółowe zestawienie wszystkich placówek ujętych w oficjalnych danych:

1. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza

  • Język polski: 69,37%
  • Matematyka: 68,74%
  • Język angielski: 86,33%

2. Szkoła Podstawowa nr 12 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”

  • Język polski: 74,61%
  • Matematyka: 63,42%
  • Język angielski: 80,16%

3. Szkoła Podstawowa nr 9 im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego

  • Język polski: 71,45%
  • Matematyka: 65,36%
  • Język angielski: 79,26%

4. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Curie-Skłodowskjie

  • Język polski: 68,98%
  • Matematyka: 62,90%
  • Język angielski: 77,95%

5. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza

  • Język polski: 68,28%
  • Matematyka: 63,78%
  • Język angielski: 76,05%

6. Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddz. Integracyjnymi im. Króla Stanisława Leszczyńskiego

  • Język polski: 71,77%
  • Matematyka: 57,82%
  • Język angielski: 73,73%

7. Szkoła Podstawowa nr 10 im. św. Jana Pawła II

  • Język polski: 63,52%
  • Matematyka: 59,19%
  • Język angielski: 71,23%

8. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Obrońców Polskiego Morza

  • Język polski: 66,47%
  • Matematyka: 49,55%
  • Język angielski: 69,42%

9. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Wojska Polskiego

  • Język polski: 64,86%
  • Matematyka: 48,05%
  • Język angielski: 68,21%

10. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lesznie

  • Język polski: 52,29%
  • Matematyka: 28,94%
  • Język angielski: 50,51%

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Podsumowanie wyników

Warto zwrócić uwagę na duże rozpiętości w wynikach. Podczas gdy w czołówce z matematyki wyniki przekraczają 65%, w niektórych placówkach średnia spadła poniżej 30%. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku języka angielskiego – różnica między najlepszym a najsłabszym wynikiem w mieście to ponad 35 punktów procentowych.

Wyniki te będą teraz kluczowe dla ósmoklasistów podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Gratulujemy wszystkim uczniom i życzymy powodzenia w dostaniu się do wymarzonych liceów i techników!

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