Standardowa trasa z oświetleniem i asfaltem

Nowy ciąg pieszo-rowerowy połączy rondo Gronowo z ulicą Juranda. Wykonawca kończy obecnie prace przy podbudowie, po czym przystąpi do układania nawierzchni asfaltowej. Trasa o długości niemal kilometra ma być w pełni funkcjonalna w czerwcu, co pozwoli na bezpieczny dojazd do dzielnicy jeszcze przed rozpoczęciem sezonu urlopowego.Inwestycja, której koszt wynosi około 1,5 mln złotych, obejmuje nie tylko samą ścieżkę, ale także montaż nowego oświetlenia oraz elementów małej architektury, takich jak ławki. Projekt zakładał przy tym ograniczoną ingerencję w okoliczną zieleń.

Pierwszy etap „rowerowego ringu”

Choć jest to pierwsza dedykowana ścieżka rowerowa w samym Gronowie, miasto traktuje ją jako element szerszego planu. Odcinek wzdłuż ulic Chocimskiej i Poznańskiej ma stać się bazą dla przyszłego „ringu rowerowego”, który w kolejnych etapach ma być rozbudowywany wzdłuż ulicy Juranda.Dla mieszkańców dzielnicy, którzy od dawna sygnalizowali potrzebę poprawy komunikacji z resztą Leszna, oddanie tego odcinka to pierwszy krok w stronę zapowiadanej spójnej sieci tras rowerowych w tej części miasta.

Jest policjantką, tańczy w turniejach