Leszno podzieli ponad 3,4 mln zł w Budżecie Obywatelskim 2027

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-02-12 10:47

Mieszkańcy Leszna znów będą mogli zgłaszać swoje pomysły. Rada Miejska przyjęła wielkość przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego – ponad 3,4 miliona złotych. To więcej niż w poprzednim roku i to dobra wiadomość dla lokalnych inicjatyw.

UM Leszno

i

Autor: Tomasz Szymlet

Ile pieniędzy i na co trafią?

Budżet Obywatelski to wydzielona z miejskich pieniędzy pula, którą mieszkańcy mogą przeznaczyć na realizację swoich pomysłów – od inwestycji po projekty społeczne. Takie budżety są obowiązkowe i muszą wynosić co najmniej 0,5% wydatków miasta.

Na 2027 rok rada ustaliła kwotę 3 410 000 zł. To o prawie 200 tysięcy więcej niż w tym roku, gdy pula wynosiła 3 230 000 zł. – „Proponujemy, żeby środki zostały podzielone według rodzaju projektów: 2,4 miliona zł na Duże Projekty, 700 tysięcy na Małe Projekty oraz 200 tysięcy na projekty miękkie. Dodatkowe 100 tysięcy to rezerwa na nieprzewidziane koszty” – tłumaczyła Izabela Wojciechowska, naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju miasta.

Co to oznacza dla mieszkańców?

Przyjęcie budżetu otwiera drogę do naboru wniosków. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje projekty już wkrótce – w ubiegłym roku nabór ruszył w marcu, a głosowanie odbyło się w czerwcu.

To moment, w którym każdy może mieć realny wpływ na wygląd i życie swojej okolicy – od modernizacji przestrzeni publicznych, przez wydarzenia kulturalne, po inicjatywy edukacyjne i społeczne.

