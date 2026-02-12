Trzy osoby w szpitalu po groźnym wypadku w Lesznie

Ruchliwe skrzyżowanie ze znakami

Do wypadku doszło ok. godz. 19:00, na skrzyżowaniu ulicy Osieckiej w ciągu DW432 z ul. ks. Popiełuszki.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący samochodem marki Volvo 51-letni mieszkaniec Leszna, jadąc ulicą Popiełuszki i skręcając w Lewo w ulicę Osiecką nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu samochodem marki Opel Corsa, 21-letniemu mieszkańcowi Leszna, który jechał w kierunku ul. Kąkolewskiej. W wyniku tego doszło do zderzenia pojazdów. Wszyscy uczestnicy, w tym kierowcy Volvo i Opla i 21-letnia pasażerka Opla trafili do szpitala - mówi Monika Żymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Kobieta była nieprzytomna. Strażacy musieli użyć sprzętu hydraulicznego, by wyciągnąć ją z wraku.

Kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi.

Leszczyńscy policjanci prowadzą postępowanie w sprawie wypadku, które ma wyjaśnić okoliczności i jego przyczyny.

Tłusty Czwartek w Leszczyńskim Banku Żywności