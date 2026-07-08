Rekordowe wloty do Leszna

Najnowsze statystyki nie pozostawiają złudzeń – drogi wojewódzkie prowadzące bezpośrednio do Leszna należą do jednych z najbardziej obciążonych w regionie. Prawdziwym rekordzistą jest odcinek DW 309 między Rydzyną a Lesznem, gdzie każdego dnia przejeżdża średnio 9 088 pojazdów. Niewiele mniejszy ruch notuje się na tej samej trasie w stronę północną – odcinek od granicy miasta w stronę Śmigla i węzła z drogą ekspresową S5 pokonuje codziennie 8 450 aut.

Kierunek Osieczna: Ulubiona trasa lokalna?

Bardzo wysokie natężenie ruchu odnotowano również na drodze DW 432. Odcinek łączący Leszno z Osieczną to codzienność dla wielu osób – licznik pokazał tam średnio 7 286 pojazdów na dobę. Co ciekawe, dalej w stronę Jerki ruch gwałtownie spada do poziomu nieco ponad 3 tysięcy aut, co pokazuje, jak silnie region ten cięży ku samemu Lesznu.

Inne ważne punkty na mapie regionu:

W stronę Dolnego Śląska (DW 323): Od węzła Leszno Południe na S5 w stronę granicy województwa porusza się średnio 5 352 pojazdów dziennie.

Od węzła Leszno Południe na S5 w stronę granicy województwa porusza się średnio Trasa Rawicz – Bojanowo (DW 309): Tu ruch jest umiarkowany i wynosi około 4 167 pojazdów na dobę.

Tu ruch jest umiarkowany i wynosi około Bojanowo – Rydzyna (DW 309): To jeden ze spokojniejszych odcinków tej trasy z wynikiem 3 551 aut.

S5 zmieniła nasze przyzwyczajenia

Eksperci zauważają, że stabilizacja ruchu na drogach wojewódzkich w Wielkopolsce (spadek o ok. 3% w skali województwa) to w dużej mierze zasługa drogi ekspresowej S5. Przejęła ona główny ciężar transportu międzyregionalnego i tranzytu ciężkiego, dzięki czemu stare "krajówki", jak dzisiejsza DW 309, służą teraz głównie mieszkańcom regionu.

Rowerem do Osiecznej?

Region leszczyński wyróżnia się także na mapie ruchu rowerowego. Na odcinku Leszno – Osieczna odnotowano średnio 68 rowerzystów i użytkowników hulajnóg na dobę. To wynik wyższy niż średnia krajowa dla dróg tej klasy, co potwierdza, że trasy w okolicach Leszna mają duży potencjał rekreacyjny i komunikacyjny dla jednośladów.

Pomiar ruchu to nie tylko suche liczby. Dla mieszkańców regionu oznaczają one konkretne plany na przyszłość: od odśnieżania i letniego utrzymania dróg, po decyzje o budowie nowych ścieżek rowerowych czy modernizacji nawierzchni tam, gdzie asfalt zużywa się najszybciej pod wpływem tysięcy kół.

Źródło: Tabele SDRR i SDRR rowerów GPR 2025 dla Wielkopolski oraz Synteza wyników GPR 2025 na zamiejskiej sieci dróg wojewódzkich.