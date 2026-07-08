Nie masz planów na weekend? Ten rajski szlak w Wielkopolsce zadziwia historią i naturą

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-07-08 9:06

Wielkopolska skrywa skarb, który od stuleci kształtuje jej krajobraz, kulturę i duchowość. Szlak Cysterski, będący częścią europejskiej trasy łączącej Portugalię z Polską, to nie tylko lekcja historii, ale przede wszystkim pomysł na idealny weekendowy wypad. To właśnie tutaj, w malowniczej Gminie Przemęt, można odkryć dziedzictwo zakonu, który 600 lat temu zmienił oblicze tej ziemi.

Wielka przeprowadzka: Historia zapisana w trzech miejscowościach

Niezwykłość przemęckiego szlaku polega na tzw. translokacji konwentu. Cystersi nie osiedli od razu w Przemęcie. Ich wędrówka rozpoczęła się w XIII wieku w Kaszczorze, skąd około 1300 roku przenieśli się do Wielenia, by ostatecznie 14 kwietnia 1418 roku oficjalnie osiąść w Przemęcie.

Dziś te trzy punkty tworzą unikalną oś turystyczną:

  • Kaszczor: Znajdziesz tu późnobarokowy kościół św. Wojciecha z renesansowym krucyfiksem.
  • Wieleń: Słynie z Sanktuarium Matki Bożej Ucieczki Grzeszników, gdzie znajduje się cudowna, gotycka rzeźba z XV wieku.
  • Przemęt: Perła baroku – kościół św. Jana Chrzciciela, zbudowany według projektu Jerzego Catenazziego, z jednolitym wyposażeniem wnętrza obejmującym ołtarze, stalle i tron opacki.

Polecany artykuł:

Dymiące retorty i jeziorne szlaki. Gotowy plan na rowerowy weekend we Włoszakow…

Kajakiem lub rowerem śladami mnichów

Szlak Cysterski to nie tylko mury. To propozycja dla tych, którzy chcą połączyć zwiedzanie z aktywnością na świeżym powietrzu w Przemęckim Parku Krajobrazowym.

  • Kajakowa Pętla Cysterska (34 km): Idealna na rodzinny spływ. Trasa prowadzi przez jeziora i kanały, ukazując kunszt dawnej inżynierii wodnej cystersów.
  • Rowerowy Szlak Cysterski (55 km): Trasa łączy Wolsztyn, Obrę i Przemęt. To doskonały sposób na zobaczenie wszystkich najważniejszych zabytków regionu w jeden lub dwa dni.
  • Widoki z wysokości: Dla fanów panoramy czekają trzy wieże widokowe w Dominicach, Olejnicy i Siekowie, z których roztacza się widok na jeziora i lasy ukształtowane przez lodowiec.

Skarby, których nie ma nawet w Poznaniu

Podczas konferencji „600 lat przemęckich cystersów” eksperci zwrócili uwagę na bezcenne zbiory znajdujące się w parafii w Przemęcie. Można tam podziwiać zabytkowe ornaty i starodruki, których bogactwo i wiek przewyższają niekiedy zbiory katedry poznańskiej.

Dlaczego warto teraz?

Gmina Przemęt to miejsce, gdzie przyroda spotyka się z historią w sposób nienaruszony przez masową turystykę. Od starych dębów w Przemęckim Parku Krajobrazowym po ciszę barokowych krużganków – to idealna przestrzeń na reset i odkrywanie „małej ojczyzny” Wielkopolski.

Praktyczna wskazówka: Jeśli planujesz zwiedzanie wnętrza kościoła w Przemęcie z przewodnikiem, warto skontaktować się z parafią z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem, by mieć pewność, że zobaczysz to sanktuarium.

Zabytki Szlaku Cystersów
Galeria zdjęć 11
QUIZ. Filmowe hity, które powstały na podstawie gier wideo! Pytania będą zaskakiwać
Pytanie 1 z 10
Dzisiaj w kinach premiera nowej części "Mortal Kombat". To już łącznie który film na podstawie tej gry?