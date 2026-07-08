Sukces maturzystów w Lesznie! Jedna szkoła osiągnęła nieprawdopodobny wynik

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-07-08 11:01

8 lipca 2026 roku poznaliśmy wyniki tegorocznych egzaminów dojrzałości. Leszczyńskie placówki mają powody do dumy – w wielu szkołach zdawalność zbliżyła się do ideału, a jedna z nich może pochwalić się wynikiem 100%.

Budynek II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie. O sukcesie maturzystów z Kopernika przeczytasz na Eska Leszno.
Autor: Tomek Szymlet

Licea w Lesznie na szczycie: „Kopernik” bezbłędny

Absolutnym liderem zestawienia zostało II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika. W tej szkole maturę zdali absolutnie wszyscy:

  • System polski: 150 uczniów (100% zdawalności).
  • Matura międzynarodowa: 64 absolwentów (100% zdawalności), przy czym wielu uczniów zdobyło wybitne wyniki powyżej 42 punktów.

Świetnie poradziły sobie także inne ogólniaki. W I Liceum Ogólnokształcącym na 210 osób nie zdała tylko jedna (ma prawo do poprawki w sierpniu). Z kolei w III Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego sukces świętuje 98% maturzystów – na 247 zdających tylko czterech czeka egzamin poprawkowy.

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Jak poradziły sobie technika?

Szkoły techniczne w Lesznie również odnotowały solidne rezultaty:

  • ZSET (Elektronik): 87% zdawalności (93 na 107 uczniów zdało egzamin).
  • ZST (Techniczne): 80,95% zdawalności.
  • Zespół Szkół nr 4: 80% w liceum oraz około 70% w technikum.
  • ZSE (Ekonomik): 78% zdawalności (141 na 180 absolwentów z pozytywnym wynikiem).

Co dalej z maturzystami?

Tegoroczne wyniki potwierdzają wysoki poziom nauczania i duże zaangażowanie uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Dla większości absolwentów to koniec stresu i czas na planowanie dalszej ścieżki edukacyjnej lub zawodowej. Osoby, którym tym razem się nie powiodło, będą mogły przystąpić do egzaminów poprawkowych w sierpniu.

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