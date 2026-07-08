Licea w Lesznie na szczycie: „Kopernik” bezbłędny

Absolutnym liderem zestawienia zostało II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika. W tej szkole maturę zdali absolutnie wszyscy:

System polski: 150 uczniów (100% zdawalności).

150 uczniów (100% zdawalności). Matura międzynarodowa: 64 absolwentów (100% zdawalności), przy czym wielu uczniów zdobyło wybitne wyniki powyżej 42 punktów.

Świetnie poradziły sobie także inne ogólniaki. W I Liceum Ogólnokształcącym na 210 osób nie zdała tylko jedna (ma prawo do poprawki w sierpniu). Z kolei w III Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego sukces świętuje 98% maturzystów – na 247 zdających tylko czterech czeka egzamin poprawkowy.

Jak poradziły sobie technika?

Szkoły techniczne w Lesznie również odnotowały solidne rezultaty:

ZSET (Elektronik): 87% zdawalności (93 na 107 uczniów zdało egzamin).

87% zdawalności (93 na 107 uczniów zdało egzamin). ZST (Techniczne): 80,95% zdawalności.

80,95% zdawalności. Zespół Szkół nr 4: 80% w liceum oraz około 70% w technikum.

80% w liceum oraz około 70% w technikum. ZSE (Ekonomik): 78% zdawalności (141 na 180 absolwentów z pozytywnym wynikiem).

Co dalej z maturzystami?

Tegoroczne wyniki potwierdzają wysoki poziom nauczania i duże zaangażowanie uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Dla większości absolwentów to koniec stresu i czas na planowanie dalszej ścieżki edukacyjnej lub zawodowej. Osoby, którym tym razem się nie powiodło, będą mogły przystąpić do egzaminów poprawkowych w sierpniu.