Marcin Triebs nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 5

W Szkole Podstawowej nr 5 zmiana na stanowisku kierowniczym wynika z zakończenia pracy dotychczasowej dyrektor, Magdaleny Kozłowskiej, która odchodzi na emeryturę . W procedurze konkursowej udział wzięły dwie osoby. Po ocenie formalnej, wysłuchaniu prezentacji i rozmowach kwalifikacyjnych komisja wyłoniła następcę.

Po wysłuchaniu prezentacji i przeprowadzeniu rozmów indywidualnych komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała kandydaturę pana Marcina Triebsa, nauczyciela Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie i to właśnie on pokieruje przez kolejne 5 lat Szkołą Podstawową numer 5 w Lesznie - informuje Michał Wiśniewski z leszczyńskiego magistratu.

Nie ma chętnych na dyrektora "Jedynki"

W przypadku Szkoły Podstawowej nr 1 ogłoszone postępowanie nie przyniosło rozstrzygnięcia. W wyznaczonym terminie żaden z potencjalnych kandydatów nie złożył dokumentów aplikacyjnych. Samorząd rozpoczął działania mające na celu obsadzenie stanowiska w trybie pozakonkursowym.

Jeden z branych pod uwagę scenariuszy zakłada możliwość powierzenia stanowiska dyrektorskiego przez prezydenta. Na razie jednak żadne decyzje w tym zakresie nie zapadły. - dodaje Michał Wiśniewski.