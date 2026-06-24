Leszno: Szukają dyrektora do SP1. W SP5 wygrał nauczyciel z „Elektronika”

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-06-24 10:24

W Urzędzie Miasta Leszna odbyły się postępowania konkursowe mające na celu wyłonienie dyrektorów dwóch placówek oświatowych. Procedury dotyczyły Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Szkoły Podstawowej nr 1. W jednej z placówek wybrano nowego zarządcę, natomiast w drugiej nie wpłynęła żadna oferta.

Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie, obiekt z szarą elewacją i czerwonym cokołem, przy ulicy z przejściem dla pieszych. Na pierwszym planie idąca kobieta i mężczyzna na rowerze. Więcej informacji o dyrektorach placówek edukacyjnych znajdziesz na naszym portalu.
Autor: Tomek Szymlet

Marcin Triebs nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 5

W Szkole Podstawowej nr 5 zmiana na stanowisku kierowniczym wynika z zakończenia pracy dotychczasowej dyrektor, Magdaleny Kozłowskiej, która odchodzi na emeryturę . W procedurze konkursowej udział wzięły dwie osoby. Po ocenie formalnej, wysłuchaniu prezentacji i rozmowach kwalifikacyjnych komisja wyłoniła następcę.

Po wysłuchaniu prezentacji i przeprowadzeniu rozmów indywidualnych komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała kandydaturę pana Marcina Triebsa, nauczyciela Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie i to właśnie on pokieruje przez kolejne 5 lat Szkołą Podstawową numer 5 w Lesznie - informuje Michał Wiśniewski z leszczyńskiego magistratu.

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W przypadku Szkoły Podstawowej nr 1 ogłoszone postępowanie nie przyniosło rozstrzygnięcia. W wyznaczonym terminie żaden z potencjalnych kandydatów nie złożył dokumentów aplikacyjnych. Samorząd rozpoczął działania mające na celu obsadzenie stanowiska w trybie pozakonkursowym.

Jeden z branych pod uwagę scenariuszy zakłada możliwość powierzenia stanowiska dyrektorskiego przez prezydenta. Na razie jednak żadne decyzje w tym zakresie nie zapadły. - dodaje Michał Wiśniewski.

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