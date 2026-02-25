Leszno uczci Żołnierzy Wyklętych marszem ulicami miasta

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-02-25 10:36

W niedzielę 1 marca w Lesznie odbędzie się marsz związany z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uczestnicy przejdą z Rynku pod pomnik przy ul. Poniatowskiego.

Trasa marszu i hasło wydarzenia

Marsz rozpocznie się o godz. 16:30 na Rynku, a następnie przejdzie ulicami centrum pod Pomnik Żołnierzy Wyklętych przy ul. Poniatowskiego. Wydarzeniu towarzyszyć będzie hasło „Precz z komuną i postkomuną”.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony jest w Polsce od 2011 roku. Upamiętnia członków powojennego podziemia niepodległościowego, którzy po 1945 roku sprzeciwiali się władzy komunistycznej.

Podobne wydarzenia odbywają się tego dnia w wielu miastach w kraju. W Lesznie marsz organizowany jest po raz kolejny i ma mieć charakter rocznicowy oraz patriotyczny.

Polecany artykuł:

Jak będzie wyglądać planowana S12? Są pierwsze szczegóły dotyczące odcinka w re…
Sara James przerywa milczenie! Tak skomentowała zamążpójście Viki Gabor
QUIZ. Czwartkowy test z geografii. To pasmo górskie w Europie, czy na innym kontynencie? Tylko dwie możliwości
Pytanie 1 z 10
Góry Atlas: