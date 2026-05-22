To już oficjalne! Polskie F-16 nad Lesznem. „Bomba” na finał tygodnia ogłoszeń Antidotum Airshow 2026

Tomasz Szymlet
2026-05-22 12:13

Organizatorzy Antidotum Airshow Leszno 2026 właśnie zrzucili ostatnią, a zarazem najbardziej wyczekiwaną bombę informacyjną tego tygodnia. Na leszczyńskim niebie zobaczymy dumę polskich Sił Powietrznych – wielozadaniowe myśliwce F-16!

Autor: Antidoum Airshow/ Materiały prasowe

To był niezwykle intensywny czas dla wszystkich, którzy śledzą przygotowania do jednej z największych imprez lotniczych w tej części Europy. W ramach „Polish Armed Forces Week”, organizatorzy codziennie odkrywali karty dotyczące udziału Wojska Polskiego. Finał nie mógł być bardziej spektakularny.

Polskie F-16 w akcji – kiedy je zobaczymy?

Jak potwierdzili organizatorzy, na Antidotum Airshow Leszno 2026 zaprezentuje się F-16 z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny. Obecność „Jastrzębi” w Lesznie ma już swoją tradycję, jednak tegoroczny pokaz będzie miał szczególny wymiar. Będzie to moment godny i wyjątkowy, stanowiący również hołd dla nieodżałowanego pilota o znaku wywoławczym SLAB, który odszedł do „Niebieskiej Eskadry”.

Ze względów operacyjnych i aktywnej służby maszyn, polskie F-16 będzie można podziwiać w locie tylko w piątek, 19 czerwca. Organizatorzy podkreślają, że dopięcie tego punktu programu wymagało ogromnego zaangażowania pilotów, techników oraz dowództwa.

Polska potęga w Lesznie: Co jeszcze przygotowało wojsko?

Choć F-16 to niekwestionowana gwiazda, lista polskich maszyn wojskowych na Antidotum 2026 jest imponująca. Podczas tegorocznej edycji zobaczymy:

  • AH-64 Apache: Absolutny debiut w Lesznie! Ten jeden z najpotężniejszych śmigłowców uderzeniowych świata będzie można podziwiać z bliska na wystawie statycznej.
  • C-130 Hercules: Prawdziwy kolos polskich Sił Powietrznych. Plan zakłada, że maszyna wyląduje na trawiastym lotnisku i stanie na wystawie statycznej, co jest widokiem niezwykle rzadkim i widowiskowym.
  • Zespół Akrobacyjny „Orlik”: Cztery maszyny PZL-130 z Radomia wykonają pożegnalny przelot w sobotę, 20 czerwca.
  • PZL M28B/PT Bryza: Kultowa maszyna transportowa z Mielca powraca do Leszna i będzie dostępna dla zwiedzających na ziemi.

Zagraniczne gwiazdy i ogień na niebie

Polskie maszyny to tylko część lotniczego święta. Przypomnijmy, że wcześniej potwierdzono udział naddźwiękowej bestii z Węgier – myśliwca JAS 39 Gripen, który zaprezentuje widowiskowy manewr „dump and burn”, tworząc za sobą słup ognia. W programie widnieją także m.in. amerykański F-16, Eurofighter oraz historyczne szwedzkie maszyny Viggen i SK.60.

Antidotum Airshow Leszno 2026 zapowiada się na edycję o rekordowej obsadzie. Sprawdźcie w galerii zdjęć jakie jeszcze maszyny zobaczymy podczas pokazów.

