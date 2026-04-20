Legendarny głos na leszczyńskim lotnisku

„Szklana pogoda”, „Meluzyna” czy „Gołębi puch” – tych hitów nie trzeba nikomu przedstawiać. Już 13 czerwca (sobota) usłyszymy je na żywo w Lesznie. Małgorzata Ostrowska, uznawana za jedną z najbardziej charyzmatycznych postaci polskiej estrady, będzie główną gwiazdą wielkopolskiego pikniku Piknik na Fest.

Wydarzenie odbędzie się na terenie lotniska w Lesznie, które od lat gości największe imprezy plenerowe w regionie. Tydzień później, 20 czerwca, artystka powtórzy swój występ w poznańskim Parku Cytadela, jednak to Leszno zainauguruje ten cykl koncertowy.

Małgorzata Ostrowska wyznaje, że brakuje jej przebojowości

Wstęp wolny dla wszystkich

Organizatorzy stawiają na dostępność – udział w koncertach i pikniku jest całkowicie bezpłatny. „Pikniki na Fest” to inicjatywa, która łączy występy gwiazd estrady z rodzinną atmosferą i promocją regionu. Urząd Marszałkowski zapowiada, że kolejne szczegóły dotyczące atrakcji towarzyszących i dokładnych godzin startu imprezy poznamy już wkrótce.

Warto już teraz zarezerwować sobie drugą sobotę czerwca na spotkanie z legendą polskiego rocka.