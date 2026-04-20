Od centrum po Zaborowo – co jest do wzięcia?
W tym rozdaniu miasto wytypowało pięć propozycji. Oferta jest zróżnicowana – od mniejszych mieszkań po naprawdę spore metraże:
- Dla potrzebujących przestrzeni: Przy ul. Słowiańskiej 46 istnieje możliwość połączenia dwóch lokali w jeden, co da aż 85 m² powierzchni.
- Dla fanów centrum: Czekają mieszkania przy ul. Przemysłowej, Placu Jana Metziga oraz ul. Chrobrego.
- Dla szukających spokoju: Dostępny jest parterowy lokal na Rynku Zaborowskim o powierzchni blisko 75 m².
Większość mieszkań posiada ogrzewanie piecowe lub etażowe gazowe, a szczegółowy wykaz prac, które trzeba wykonać, można sprawdzić w Wydziale Gospodarki Lokalowej.
Sprawdź, zanim podpiszesz
Zanim zdecydujesz się na złożenie wniosku, warto zobaczyć lokale na własne oczy. Miasto zaplanowało dwa dni otwarte: 23 oraz 28 kwietnia. Harmonogram jest precyzyjny – każde mieszkanie można obejrzeć w konkretnym okienku czasowym między 9:00 a 11:40.
Kto może skorzystać z programu?
Program jest skierowany do mieszkańców Leszna, którzy mają trudności z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych na wolnym rynku. Obowiązują progi dochodowe: dla jednej osoby to kwota do 8 903,56 zł, a w przypadku rodzin – 7 122,85 zł na osobę. Przy wyborze nowych najemców liczyć się będzie termin złożenia kompletu dokumentów oraz brak zaległości czynszowych w dotychczasowych lokalach.
Wnioski można składać do 7 maja 2026 roku w urzędzie przy Al. Jana Pawła II 21.