Od centrum po Zaborowo – co jest do wzięcia?

W tym rozdaniu miasto wytypowało pięć propozycji. Oferta jest zróżnicowana – od mniejszych mieszkań po naprawdę spore metraże:

Dla potrzebujących przestrzeni: Przy ul. Słowiańskiej 46 istnieje możliwość połączenia dwóch lokali w jeden, co da aż 85 m² powierzchni.

Dla fanów centrum: Czekają mieszkania przy ul. Przemysłowej, Placu Jana Metziga oraz ul. Chrobrego.

Dla szukających spokoju: Dostępny jest parterowy lokal na Rynku Zaborowskim o powierzchni blisko 75 m².

Większość mieszkań posiada ogrzewanie piecowe lub etażowe gazowe, a szczegółowy wykaz prac, które trzeba wykonać, można sprawdzić w Wydziale Gospodarki Lokalowej.

5

Sprawdź, zanim podpiszesz

Zanim zdecydujesz się na złożenie wniosku, warto zobaczyć lokale na własne oczy. Miasto zaplanowało dwa dni otwarte: 23 oraz 28 kwietnia. Harmonogram jest precyzyjny – każde mieszkanie można obejrzeć w konkretnym okienku czasowym między 9:00 a 11:40.

Kto może skorzystać z programu?

Program jest skierowany do mieszkańców Leszna, którzy mają trudności z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych na wolnym rynku. Obowiązują progi dochodowe: dla jednej osoby to kwota do 8 903,56 zł, a w przypadku rodzin – 7 122,85 zł na osobę. Przy wyborze nowych najemców liczyć się będzie termin złożenia kompletu dokumentów oraz brak zaległości czynszowych w dotychczasowych lokalach.

Wnioski można składać do 7 maja 2026 roku w urzędzie przy Al. Jana Pawła II 21.

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Wzbudzisz nasz podziw już od 7/10 Pytanie 1 z 10 Ile państw na świecie ma stolicę, która nazywa się tak samo? 6 9 12 Następne pytanie