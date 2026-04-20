Celem programu jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę starych źródeł ciepła na nowoczesne i ekologiczne rozwiązania. Pieniądze można przeznaczyć nie tylko na nowe kotły, ale także na odnawialne źródła energii.

Na co można otrzymać dotację?

Wysokość wsparcia zależy od rodzaju wybranej inwestycji:

Do 6000 zł – na zakup i montaż pompy ciepła.

– na zakup i montaż pompy ciepła. Do 5000 zł – na ogrzewanie elektryczne (w tym kotły akumulacyjne) lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

– na ogrzewanie elektryczne (w tym kotły akumulacyjne) lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Do 4000 zł – na nowoczesne kotły na pellet (5 klasy z automatycznym podajnikiem) lub montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania wody.

Ważne terminy

Nabór wniosków rusza 27 kwietnia 2026 roku o godzinie 7:00 i potrwa do końca czerwca. Warto się pospieszyć, ponieważ kompletne dokumenty będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń.

Wnioski można składać osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska przy ul. Wałowej 5, wysłać pocztą tradycyjną lub przez system eDoręczeń. Formularze oraz szczegółowy regulamin dostępne są na stronie internetowej miasta w zakładce „Dla Mieszkańca”.

