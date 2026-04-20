Pieniądze na wymianę pieców. Leszno rusza z nowym naborem

Tomasz Szymlet
2026-04-20 12:46

Mieszkańcy Leszna mogą otrzymać do 6000 złotych dofinansowania na zmianę sposobu ogrzewania swoich domów. Miasto ogłosiło nabór wniosków na 2026 rok. O dotacje można ubiegać się już od przyszłego poniedziałku.

Dofinasowanie ekologicznych źródeł ciepła

i

Celem programu jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę starych źródeł ciepła na nowoczesne i ekologiczne rozwiązania. Pieniądze można przeznaczyć nie tylko na nowe kotły, ale także na odnawialne źródła energii.

Na co można otrzymać dotację?

Wysokość wsparcia zależy od rodzaju wybranej inwestycji:

  • Do 6000 zł – na zakup i montaż pompy ciepła.
  • Do 5000 zł – na ogrzewanie elektryczne (w tym kotły akumulacyjne) lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.
  • Do 4000 zł – na nowoczesne kotły na pellet (5 klasy z automatycznym podajnikiem) lub montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania wody.

Ważne terminy

Nabór wniosków rusza 27 kwietnia 2026 roku o godzinie 7:00 i potrwa do końca czerwca. Warto się pospieszyć, ponieważ kompletne dokumenty będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń.

Wnioski można składać osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska przy ul. Wałowej 5, wysłać pocztą tradycyjną lub przez system eDoręczeń. Formularze oraz szczegółowy regulamin dostępne są na stronie internetowej miasta w zakładce „Dla Mieszkańca”.

Polecany artykuł:

Pieniądze na wymianę pieców. Leszno rusza z nowym naborem
Paulina Gałązka została aktorką, chociaż nie miała pewności siebie. Pomogła terapia?
QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Wzbudzisz nasz podziw już od 7/10
Pytanie 1 z 10
Ile państw na świecie ma stolicę, która nazywa się tak samo?