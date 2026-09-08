Najpierw parking i droga dojazdowa przy ulicy Chopina

W pierwszej kolejności miasto zajmie się infrastrukturą drogową ułatwiającą dojazd do zbiornika. Tegoroczne plany zakładają przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej dla budowy nowego parkingu przy ulicy Chopina oraz drogi dojazdowej, która ma przebiegać wzdłuż tej ulicy. Dopiero po uporządkowaniu kwestii dojazdu i parkowania samorząd przejdzie do kolejnej fazy inwestycji.

Piaszczysta plaża tylko do wypoczynku na brzegu

W kolejnym roku urzędnicy planują zająć się zagospodarowaniem terenu bezpośrednio nad wodą. Prezydent Grzegorz Rusiecki mocno akcentuje, że miasto projektuje w tym miejscu wyłącznie plażę rekreacyjną, a nie oficjalne kąpielisko. Zgodnie z zapowiedziami włodarza powstanie tam przestrzeń nastawiona na spokojny wypoczynek na brzegu. – Chcemy przygotować miejsce, w którym „będzie można przyjść, można będzie pograć na przykład w piłkę siatkową, będzie można się poopalać, będzie można skorzystać z małej gastronomii, skorzystać z prysznica” – zapowiada prezydent Rusiecki, zaznaczając jednocześnie, że na ten moment miasto nie planuje tam kąpieliska.

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