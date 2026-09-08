Nowe plany dla Zaborowa: plaża nad zbiornikiem bez możliwości kąpieli

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-09-08 12:59

Urząd Miasta Leszna przygotowuje dokumentację projektową pod kolejne inwestycje w rejonie zbiornika Zaborowo. Urzędnicy skupiają się obecnie na dwóch zadaniach, czyli budowie parkingu oraz zagospodarowaniu plaży. Grzegorz Rusiecki, prezydent Leszna, zaznacza jednak, że inwestycje nie ruszą jednocześnie ze względu na ograniczone możliwości finansowe miasta.

Najpierw parking i droga dojazdowa przy ulicy Chopina

W pierwszej kolejności miasto zajmie się infrastrukturą drogową ułatwiającą dojazd do zbiornika. Tegoroczne plany zakładają przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej dla budowy nowego parkingu przy ulicy Chopina oraz drogi dojazdowej, która ma przebiegać wzdłuż tej ulicy. Dopiero po uporządkowaniu kwestii dojazdu i parkowania samorząd przejdzie do kolejnej fazy inwestycji.

Piaszczysta plaża tylko do wypoczynku na brzegu

W kolejnym roku urzędnicy planują zająć się zagospodarowaniem terenu bezpośrednio nad wodą. Prezydent Grzegorz Rusiecki mocno akcentuje, że miasto projektuje w tym miejscu wyłącznie plażę rekreacyjną, a nie oficjalne kąpielisko. Zgodnie z zapowiedziami włodarza powstanie tam przestrzeń nastawiona na spokojny wypoczynek na brzegu. – Chcemy przygotować miejsce, w którym „będzie można przyjść, można będzie pograć na przykład w piłkę siatkową, będzie można się poopalać, będzie można skorzystać z małej gastronomii, skorzystać z prysznica” – zapowiada prezydent Rusiecki, zaznaczając jednocześnie, że na ten moment miasto nie planuje tam kąpieliska.

Wizualizacja plaży w Zaborowie z budynkami i ludźmi. O planach inwestycji w Lesznie przeczytasz na Eska Leszno.
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