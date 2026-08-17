Remontowa ruletka – czy gra jest warta świeczki?

Fakt, nieruchomość wymaga generalnego remontu, co oznacza, że do ceny wywoławczej musisz doliczyć niemałe koszty materiałów i robocizny. Z drugiej strony, miasto wykonało już to, co najbardziej upierdliwe i kosztowne: wymieniono instalację centralnego ogrzewania i zamontowano nowy piec gazowy. To „miękki start”, który może zaoszczędzić Ci sporo nerwów przy rozkuwaniu ścian. Jeśli szukasz czegoś w spokojnej, zielonej okolicy z bliskim dostępem do szkoły, a cena rynkowa podobnych mieszkań w Lesznie po remoncie znacząco przewyższa sumę zakupu i kosztów naprawy, to propozycja robi się naprawdę konkretna.

Ostatni dzwonek na decyzję

Jeśli po przekalkulowaniu wszystkich „za” i „przeciw” wchodzisz w to, nie ma czasu do stracenia. Przetarg odbędzie się 21 sierpnia 2026 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Miasta przy Al. Jana Pawła II 21. Żeby w ogóle usiąść do licytacji, musisz dziś – czyli 17 sierpnia – wpłacić wadium w wysokości 24 300 zł. To ostateczny test na to, czy naprawdę chcesz się zmierzyć z tym wyzwaniem, czy wolisz jednak dalej szukać czegoś gotowego do zamieszkania. Szczegóły przetargu na Ciebie w Biuletynie Informacji Publicznej.

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