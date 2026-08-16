Po alkoholu w wodzie

Plaża nad Jeziorem Wonieskim w Nowym Dębcu w tę upalną sobotę (15 sierpnia) pełna była wypoczywających. Niestety, nie wszyscy w sposób rozsądny korzystali z wody.

- Policjanci ujawnili pięć osób, które korzystały ze sprzętu pływającego po spożyciu alkoholu. W przypadku trzech osób pływających na rowerkach wodnych badanie trzeźwości wykazało ponad 1 promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Wszyscy zostali ukarani mandatami karnymi - informuje Komenda Powiatowa Policji w Kościanie.

Niechlubnym rekordzistą okazał się 39-letni mieszkaniec gminy Krzywiń, który pływał rowerkiem wodnym.

- Przeprowadzone przez policjantów badanie wykazało u niego aż 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Ze względu na stan mężczyzny policjanci zadbali również o to, aby nie kontynuował niebezpiecznej zabawy na wodzie. Jego rowerek wodny został przez funkcjonariuszy odholowany na brzeg - informuje kościańska policja.

Policja przypomina, że alkohol i woda to niebezpieczne połączenie. Pływanie pod wpływem alkoholu, na sprzęcie wodnym czy wpław może doprowadzić do tragedii. Alkohol zaburza ocenę sytuacji, koordynację ruchową i zdolność szybkiego reagowania, a chwila nieuwagi może kosztować życie.

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