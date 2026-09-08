Bez rekordu sprzedaży

Sezon na basenie odkrytym przy ul. Strzeleckiej w Lesznie rozpoczął się wraz z końcem roku szkolnego, 27 czerwca. Kilka dni po jego zakończeniu wiadomo, że nie był tak udany, jak dwa lata temu. W 2024 roku na pływalnie pod chmurką sprzedano 14 tys. biletów.

- Pogoda ma diametralne znaczenie. Dwa lata temu w 24. roku pogoda była bardzo słoneczna i sezon był bardzo udany. Wówczas było sprzedane 14 tys. biletów. W tym roku sprzedane zostało niecałe 6,5 tys. biletów. Także, na porównywalnym poziomie jak rok 2025. Jeżeli miałbym oceniać to faktycznie w sierpniu było najwięcej wejść, aczkolwiek od połowy sierpnia pogoda była już niesprzyjająca. Więcej dni była faktycznie pływalnia zamknięta ze względu na warunki atmosferyczne. I to zdecydowało faktycznie, że ten poziom został taki zeszłoroczny, jeżeli chodzi o sprzedaż biletów - ocenia Krzysztof Barczak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie.

Być może na dobry wynik sprzedaży biletów dwa sezony wcześniej miały też nowe atrakcje, które pojawiły się na terenie obiektu. Zamontowano nowy brodzik i młodsze dzieci mogły korzystać już z dwóch specjalnie im dedykowanych miejsc do kąpieli (pierwszy pojawił się w 2023 roku). Czy pojawią się inne elementy, które przyciągną w kolejnym sezonie amatorów kąpieli? Wszystko zależy od pieniędzy. Od wielu lat wskazuje się potrzebę kompleksowej modernizacji basenu odkrytego przy Strzeleckiej w Lesznie.

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