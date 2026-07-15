„Tu jestem sobą” – hasło, które zaprasza każdego
Tegoroczny festiwal odbywa się pod hasłem „LUFA, tu jestem sobą”. Organizatorzy chcą pokazać, że sztuka jest dla wszystkich i nie trzeba spełniać żadnych wymogów, by w niej uczestniczyć. Jak wyjaśnia Izabela Wojciechowska z urzędu miasta:
„Nie trzeba się zmieniać ani mieć specjalnych umiejętności, żeby poczuć emocje. Nie trzeba też znać się na sztuce, żeby po prostu uczestniczyć w kulturze”.
Muzyczne gwiazdy i występy na bruku
Program jest bardzo różnorodny – oprócz koncertów zobaczymy pokazy tańca, spektakle teatralne oraz występy artystów ulicznych. Wydarzenia będą odbywać się w znanych miejscach, takich jak róg Słowiańskiej i Metziga, a także w surowych wnętrzach Nowych Młynów.
Prezydent Leszna, Grzegorz Rusiecki, podkreśla wyjątkowy klimat imprezy:
„Każdy, kto przeżył już ten festiwal, wie, że to jest sztuka blisko ludzi. Jest ona bardzo nienachalna i wyłania się niemal z każdego zakątka naszego miasta”.
Na scenach wystąpią artyści, którzy dostarczą mnóstwo energii:
- Fisz Emade Tworzywo – główna gwiazda, która zakończy festiwal w niedzielę o 20:00,
- The Teskey Brothers – zespół z Australii znany z niesamowitej siły na scenie,
- Paprodziad – pojawi się podczas towarzyszącego wydarzenia o nazwie Kahuna,
- Bibobit i Basia Giewont – rozgrzeją publiczność w sobotę,
- Limbowski oraz Przebiśniegi – ich usłyszymy w niedzielę przed wielkim finałem.
Wstęp na wszystkie wydarzenia jest otwarty, a dokładny plan godzinowy zostanie opublikowany w mediach społecznościowych festiwalu.
Polecany artykuł: