Muzyka i teatr na ulicach Leszna. Nadchodzi festiwal LUFA

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-07-15 12:59

Już w weekend 21–23 sierpnia Leszno zmieni się w wielką scenę artystyczną. Przed nami kolejna edycja festiwalu LUFA, czyli wydarzenia, które wyciąga kulturę z budynków wprost na ulice, place i deptak. Tegoroczne hasło to „LUFA, tu jestem sobą”. Ma ono przypominać, że na festiwal może przyjść każdy – bez specjalnych strojów i bez konieczności bycia ekspertem od sztuki.

Dwie osoby w maskach na tle ceglanej ściany. O festiwalu artystycznym LUFA w Lesznie przeczytasz na Eska Leszno.
Autor: Fisz Emade/ Facebook

„Tu jestem sobą” – hasło, które zaprasza każdego

Tegoroczny festiwal odbywa się pod hasłem „LUFA, tu jestem sobą”. Organizatorzy chcą pokazać, że sztuka jest dla wszystkich i nie trzeba spełniać żadnych wymogów, by w niej uczestniczyć. Jak wyjaśnia Izabela Wojciechowska z urzędu miasta:

„Nie trzeba się zmieniać ani mieć specjalnych umiejętności, żeby poczuć emocje. Nie trzeba też znać się na sztuce, żeby po prostu uczestniczyć w kulturze”.

Muzyczne gwiazdy i występy na bruku

Program jest bardzo różnorodny – oprócz koncertów zobaczymy pokazy tańca, spektakle teatralne oraz występy artystów ulicznych. Wydarzenia będą odbywać się w znanych miejscach, takich jak róg Słowiańskiej i Metziga, a także w surowych wnętrzach Nowych Młynów.

Prezydent Leszna, Grzegorz Rusiecki, podkreśla wyjątkowy klimat imprezy:

„Każdy, kto przeżył już ten festiwal, wie, że to jest sztuka blisko ludzi. Jest ona bardzo nienachalna i wyłania się niemal z każdego zakątka naszego miasta”.

Na scenach wystąpią artyści, którzy dostarczą mnóstwo energii:

  • Fisz Emade Tworzywo – główna gwiazda, która zakończy festiwal w niedzielę o 20:00,
  • The Teskey Brothers – zespół z Australii znany z niesamowitej siły na scenie,
  • Paprodziad – pojawi się podczas towarzyszącego wydarzenia o nazwie Kahuna,
  • Bibobit i Basia Giewont – rozgrzeją publiczność w sobotę,
  • Limbowski oraz Przebiśniegi – ich usłyszymy w niedzielę przed wielkim finałem.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest otwarty, a dokładny plan godzinowy zostanie opublikowany w mediach społecznościowych festiwalu.

LUFA Festiwal 2026 - konferencja prasowa
Galeria zdjęć 5

Polecany artykuł:

Od ABBY po Ich Troje. Poniec szykuje się na wielki jubileusz
Kultowe polskie filmy i seriale dla dzieci i młodzieży z PRL-u. Przypomnij sobie te tytuły w quizie dla nostalgii!
Pytanie 1 z 10
Jak miał na imię główny bohater filmu "Szatan z siódmej klasy"?