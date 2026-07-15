„Tu jestem sobą” – hasło, które zaprasza każdego

Tegoroczny festiwal odbywa się pod hasłem „LUFA, tu jestem sobą”. Organizatorzy chcą pokazać, że sztuka jest dla wszystkich i nie trzeba spełniać żadnych wymogów, by w niej uczestniczyć. Jak wyjaśnia Izabela Wojciechowska z urzędu miasta:

„Nie trzeba się zmieniać ani mieć specjalnych umiejętności, żeby poczuć emocje. Nie trzeba też znać się na sztuce, żeby po prostu uczestniczyć w kulturze”.

Muzyczne gwiazdy i występy na bruku

Program jest bardzo różnorodny – oprócz koncertów zobaczymy pokazy tańca, spektakle teatralne oraz występy artystów ulicznych. Wydarzenia będą odbywać się w znanych miejscach, takich jak róg Słowiańskiej i Metziga, a także w surowych wnętrzach Nowych Młynów.

Prezydent Leszna, Grzegorz Rusiecki, podkreśla wyjątkowy klimat imprezy:

„Każdy, kto przeżył już ten festiwal, wie, że to jest sztuka blisko ludzi. Jest ona bardzo nienachalna i wyłania się niemal z każdego zakątka naszego miasta”.

Na scenach wystąpią artyści, którzy dostarczą mnóstwo energii:

Fisz Emade Tworzywo – główna gwiazda, która zakończy festiwal w niedzielę o 20:00,

– główna gwiazda, która zakończy festiwal w niedzielę o 20:00, The Teskey Brothers – zespół z Australii znany z niesamowitej siły na scenie,

– zespół z Australii znany z niesamowitej siły na scenie, Paprodziad – pojawi się podczas towarzyszącego wydarzenia o nazwie Kahuna,

– pojawi się podczas towarzyszącego wydarzenia o nazwie Kahuna, Bibobit i Basia Giewont – rozgrzeją publiczność w sobotę,

– rozgrzeją publiczność w sobotę, Limbowski oraz Przebiśniegi – ich usłyszymy w niedzielę przed wielkim finałem.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest otwarty, a dokładny plan godzinowy zostanie opublikowany w mediach społecznościowych festiwalu.

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