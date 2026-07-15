Giecz: Potężniejszy niż myślisz

Historia Giecza sięga głębiej niż wielu znanych nam miast. Badania dowodzą, że tutejszy gród jest o blisko 100 lat starszy od rezydencji na Ostrowie Lednickim. Już w X wieku Giecz był jednym z pięciu głównych ośrodków władzy pierwszych Piastów, a jego strategiczne położenie pozwalało bronić dostępu do Gniezna i Poznania od południa.

O potędze tego miejsca świadczą zapisy w kronice Galla Anonima. Według dziejopisa, Giecz był w stanie wystawić aż 300 pancernych i 2000 tarczowników – siły, które budziły respekt u ówczesnych władców. Naukowcy przypuszczają, że to właśnie tutaj mogła znajdować się rodowa siedziba dynastii, zanim Polska stała się zjednoczonym państwem.

Tajemnica niedokończonego pałacu

Największą dumą i jednocześnie zagadką Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu są ruiny palatium. W południowej części grodu pierwsi władcy rozpoczęli budowę monumentalnego, kamiennego zespołu sakralno-pałacowego z kaplicą w kształcie rotundy.

Inwestycja, wzorowana na tej z Ostrowa Lednickiego, została jednak przerwana tuż po założeniu fundamentów. Dlaczego Piastowie nagle porzucili budowę tak prestiżowego obiektu? To pytanie do dziś pozostaje bez jednoznacznej odpowiedzi, choć atmosfera panująca wśród 1000-letnich murów wciąż pobudza wyobraźnię odwiedzających.

Zobaczcie jak wygląda Giecz na zdjęciach:

Romańskie perły architektury

Spacerując po Gieczu, natkniemy się na unikatowe zabytki sakralne:

Kościół św. Jana Chrzciciela: Wzniesiony na początku XI wieku, posiadał rzadko spotykaną kryptę pod ołtarzem, prawdopodobnie przygotowaną dla relikwii świętego. Choć obecny kościół w tym miejscu jest drewniany (z XVIII wieku), jego fundamenty pamiętają czasy Bolesława Chrobrego.

Wzniesiony na początku XI wieku, posiadał rzadko spotykaną kryptę pod ołtarzem, prawdopodobnie przygotowaną dla relikwii świętego. Choć obecny kościół w tym miejscu jest drewniany (z XVIII wieku), jego fundamenty pamiętają czasy Bolesława Chrobrego. Kościół św. Mikołaja: Położony na dawnym podgrodziu, romański zabytek z XII wieku, zbudowany z precyzyjnie ciosanych kostek granitowych. To właśnie tutaj archeolodzy odkryli najbogatszy w Polsce zbiór numizmatów „kościelnych”.

Żywa lekcja historii – nie tylko dla dzieci

Giecz to nie tylko martwe zabytki. Tuż przy grodzie działa wczesnośredniowieczna osada edukacyjna, gdzie historia ożywa na oczach gości. Można tu spróbować podpłomyków, ulepić własne naczynie z gliny czy utkać kolorową krajkę.

Miejsce to słynie z widowiskowych rekonstrukcji dawnych obrzędów, takich jak słowiańskie „Postrzyżyny” czy mroczne, listopadowe „Dziady”, które co roku przyciągają tłumy spragnione autentycznych doznań.

Dlaczego warto tu przyjechać?

Giecz to idealny punkt na weekendowy wypad dla każdego, kto chce poczuć klimat czasów, gdy Polska dopiero się rodziła. Położony zaledwie 30 km od Poznania, oferuje ciszę, spokój i bezpośredni kontakt z historią, której nie znajdziecie w podręcznikach.

Zobacz galerię zdjęć z Giecza i zaplanuj swoją podróż śladami pierwszych Piastów!

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