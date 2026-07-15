Muzyczna podróż w czasie: Piątek z hitami
Pierwszy dzień imprezy na stadionie sportowym (ul. Harcerska 3) zapowiada się jako gratka dla fanów tanecznych rytmów. Wieczór otworzą widowiska nawiązujące do złotych lat disco: ABBA SHOW (18:00) oraz Boney M. SHOW (20:00). Po tej dawce klasyki, o 21:30 na scenę wyjdzie grupa WEEKEND, a noc zakończy set DJ-a Kamilla.
Sobota: Sportowe wyzwania i polskie ikony popu
Sobota, 18 lipca, połączy aktywność fizyczną z muzycznymi powrotami.
- Dla aktywnych: O 14:00 wystartuje jubileuszowa „Poniecka 10-tka”, czyli bieg główny, któremu towarzyszyć będzie marsz Nordic Walking oraz biegi dla najmłodszych uczestników.
- Dla rodzin: Od 13:00 dzieci będą mogły korzystać z darmowego parku rozrywki.
- Wieczorne emocje: Na scenie pojawi się duet MEZO & LIBER (19:30), a głównym punktem wieczoru będzie koncert zespołu ICH TROJE o 21:30. Dzień zwieńczy występ DJ-a X-Meena.
Niedzielne zakończenie w lokalnym klimacie
Finał jubileuszu, zaplanowany na 19 lipca, będzie miał inny charakter. Między godziną 13:00 a 18:00 odbędzie się Dzień Tradycji i Kultury. To czas poświęcony na integrację mieszkańców i gości wokół lokalnego dziedzictwa, co od dwóch dekad stanowi fundament święta Ponieca.
Organizatorzy z Gminnego Centrum Kultury podkreślają, że ta edycja to nie tylko koncerty, ale przede wszystkim okazja do podsumowania 20 lat wspólnego budowania lokalnej tradycji.