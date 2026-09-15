Ocalić od zniszczenia

Gmina Szlichtyngowa podpisała oficjalną umowę na „Przeprowadzenie prac ratunkowych przy dachu kaplicy (mauzoleum) – ruiny kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Wyszanowie”. Najważniejszym punktem planu jest budowa nowego zadaszenia, które osłoni najcenniejsze fragmenty budowli przed kaprysami pogody.

To nie będzie zwykły remont, ale prawdziwy pokaz tradycyjnego rzemiosła:

nowy dach zawiśnie bezpośrednio nad neogotycką kaplicą grobową (mauzoleum), chroniąc jej wnętrze przed zalaniem i mrozem,

więźba dachowa zostanie odtworzona przy użyciu tradycyjnych technik ciesielskich,

konstrukcja zyska pełne deskowanie, szczelne pokrycie oraz nowoczesną izolację przeciwwilgociową.

Zanim robotnicy zamontują dach, naprawią i odtworzą zniszczone zwieńczenia ścian szczytowych oraz zabytkowy gzyms ceglany.

Wyścig z czasem

Projekt rusza natychmiast i ma bardzo napięty harmonogram. Wykonawca musi zakończyć wszystkie prace budowlane do 30 listopada 2026 roku, przed pierwszymi poważnymi mrozami i śniegiem.

Całkowity koszt tej ratunkowej operacji to ponad 121 730 tys. złotych, z czego 70 tys. złotych to dotacja z Sejmiku Województwa Lubuskiego. Dzięki temu te niezwykłe ruiny mają szansę przetrwać dla kolejnych pokoleń pasjonatów historii i fotografii.

Od budowy do ruin

Początki świątyni w Wyszanowie sięgają XIV wieku. Pierwsza oficjalna wzmianka w dokumentach to 1376 rok. Gotycki, jednonawowy kościół z charakterystyczną kwadratową wieżą został wzniesiony z kamienia polnego i cegły. Co ciekawe, u jego zarania stali rycerze-zakonnicy – Joannici.

Najbardziej dramatyczny rozdział w historii obiektu napisała wojna trzydziestoletnia (1618–1648). Świątynia stała się punktem zapalnym i przedmiotem ostrego sporu między katolikami a protestantami. Przez kilkadziesiąt lat kościół znajdował się w rękach ewangelików, a w 1654 roku uroczyście zwrócono go katolikom. Wcześniej jednak świątynię strawił ogromny pożar i popadła w ruinę, z których nigdy potem już się nie podniosła.