Na śpiącą seniorkę spadł sufit. Kobiecie pomogli policjanci ze Wschowy

Seniorka pod gruzami

Wszystko wydarzyło się minionej nocy (z 3/4 listopada) w domu jednorodzinnym w miejscowości Przyczyna Dolna. Było ok. godz. 1:30. Starsza pani spała, gdy na jej łóżko runął fragment sufitu. To była stara konstrukcja z desek, trzciny z ziemią i tynku. Dyżurny wschowskiej policji pilnie skierował na miejsce patrol mundurowych.

Po przyjeździe pod wskazany adres policjanci weszli do mieszkania, w którym unosił się kurz. W jednym z pomieszczeń zauważyli zarwany sufit, a pod gruzem i deskami leżała w swoim łóżku 84-letnia kobieta. Mundurowi natychmiast pomogli jej się wydostać, a następnie przenieśli ją w bezpieczne miejsce. Seniorce została przez nich udzielona pierwsza pomoc przedmedyczna i zaopiekowali się nią do czasu przyjazdu zespołu pogotowia ratunkowego – mówi Marek Cieślakowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wschowie.

Starsza pani trafiła do szpitala na badania. Na szczęście doznała niegroźnych obrażeń, które nie zagrażają jej życiu. W chwili zdarzenia w budynku przebywało jeszcze pięcioro innych członków rodziny.

Na miejscu pojawił się także inspektor nadzoru budowlanego, który zdecydował o wyłączeniu górnej części domu (gdzie doszło do zawalania) z użytkowania.

Dom jest akurat w trakcie remontu.