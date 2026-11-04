Prof. Edmund Waszyński odebrał odznaczenie „Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego” wczoraj (3 listopada), podczas wizyty marszałka w Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym im. Jana Jonstona w Lesznie.
Niezwykle miły, honorowy dla mnie obowiązek odznaczenia pana doktora Edmunda Waszyńskiego, nestora ginekologii i położnictwa tego szpitala. Blisko 50 lat pracy, niezwykle owocnej, również pracy dydaktycznej, pracy naukowej, z ogromnym dorobkiem i tym lekarskim, i kształcenia lekarzy, i nowatorskich metod. Ta honorowa zasługa dla województwa potwierdza, jak pana praca, historia pana życia wpisała się w rozwój wielkopolski i za to chcielibyśmy podziękować – mówił marszałek Marek Woźniak.
Profesor nie krył wzruszenia podczas krótkiej uroczystości. Przy okazji również sam złożył podziękowania.
Bardzo dziękuję, czuję się wzruszony. To odznaczenie przyjmuję dla siebie, ale przede wszystkim dla wszystkich moich współpracowników. Bo im zawdzięczam to, że miałem z nimi okazję współpracować przez prawie 50 lat. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim moim kolegom lekarzom, asystentom, położnym i personelowi średniemu – mówił prof. Edmund Waszyński.
Prof. dr hab. n. med. Edmund Waszyński urodził się w 1929 roku w Lesznie. To wybitny polski lekarz ginekolog-położnik, profesor nauk medycznych oraz historyk medycyny. Przez lata związany ze szpitalem w Lesznie oraz Akademią Medyczną we Wrocławiu.