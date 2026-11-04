Niezwykle miły, honorowy dla mnie obowiązek odznaczenia pana doktora Edmunda Waszyńskiego, nestora ginekologii i położnictwa tego szpitala. Blisko 50 lat pracy, niezwykle owocnej, również pracy dydaktycznej, pracy naukowej, z ogromnym dorobkiem i tym lekarskim, i kształcenia lekarzy, i nowatorskich metod. Ta honorowa zasługa dla województwa potwierdza, jak pana praca, historia pana życia wpisała się w rozwój wielkopolski i za to chcielibyśmy podziękować – mówił marszałek Marek Woźniak.