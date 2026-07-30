Na trzeciego z radiowozem. Niebezpieczny manewr koło Leszna [FILM]

Na trzeciego

Groźna sytuacja miała miejsce dziś (30 lipca) ok. godz. 8:00 na ulicy Leszczyńskiej w Lipnie. Jechali nią policjanci patrolujący okolicę w nieoznakowanym radiowozie z vidorejestratorem. W pewnym momencie stali się świadkami i uczestnikami niebezpiecznego zdarzenia.

- Zbliżając się do Lipna, jadący z przeciwnego kierunku kierowca Audi zaczął wyprzedzać pojazdy, zmuszając policjantów do zjechania na pobocze i zatrzymania radiowozu. Sytuacja powodowała zagrożenie czołowego zderzenia aut. Policjanci zatrzymali kierowcę Audi, którym okazał się 28-letni mieszkaniec powiatu kościańskiego. Mundurowi podjęli decyzję o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym, a następnie skierują do sądu wniosek o ukaranie mężczyzny - poinformowała Monika Żymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

To właśnie sąd zadecyduje o wysokości kary dla 28-letniego kierowcy.