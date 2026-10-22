,,Nasi” w kadrze. Udris trafiał dla Łotwy

Siecla znalazł się w kadrze na mecz, który rozegrano w Gorzowie Wielkopolskim. Polska pokonała w nim Bośnię i Hercegowinę 6:2. Było to dopiero pierwsze spotkanie eliminacyjne do mistrzostw całego globu.

Drugi z zawodników, reprezentujących na co dzień klub z Leszna, czyli Udris zagrał w wyjazdowym spotkaniu Łotwy z Czechami. Pojedynek zakończył się remisem 3:3, a wspomniany gracz zdobył dla Łotwy aż dwie z trzech bramek dla swojej kadry, trafiając na 2:0 i 3:3.

Obu zawodników, którzy występują w kadrach swoich krajów zobaczymy już w sobotę. Po reprezentacyjnej przerwie rozegrana zostanie 10 kolejka spotkań FOGO Futsal Ekstraklasy. GI Malepszy Futsal Leszno podejmie w sobotę o godzinie 18.00 zespół We-Met Futsal Club Kamienica Królewska. Leszczynianie po słabym wejściu w sezon już są na 9 miejscu w tabeli. Najbliższy rywal jest dwa miejsca dalej, a oba zespoły w tabeli poza dwoma miejsca dzielą 3 punkty. Szykują się duże emocje. Liczymy na piątą wygraną zespołu z Wielkopolski i awans do TOP8 ligi. To jak wiemy na koniec sezonu gwarantuje udział w play-off, czyli walkę o medale.

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