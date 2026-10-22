Będą zmiany na ulicach Leszna. W tych miejscach nie pojedziesz już hulajnogą!

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-10-22 9:25

Użytkowników elektrycznych dwukołowców w Lesznie czekają spore zmiany. Władze miasta zdecydowały o podjęciu kroków, które mają ograniczyć niebezpieczną jazdę w najpopularniejszych strefach spacerowych i rekreacyjnych.

Hulajnoga elektryczna na mokrym deptaku w Lesznie. O zakazie ruchu w centrum przeczytasz na Eska Leszno.
Autor: Tomasz Szymlet

Radny apeluje o porządek

Wszystko zaczęło się od formalnego wystąpienia radnego Patryka Józefowicza do Prezydenta Miasta Leszna pod koniec sierpnia 2026 roku. Samorządowiec zwrócił uwagę na problem poruszania się szybkich pojazdów pośród pieszych w ścisłym centrum oraz nad zbiornikiem w Zaborowie. W piśmie do włodarza miasta radny ocenił postawę części kierujących takimi pojazdami:

„Niestety w wyniku braku odpowiedzialności i wyobraźni wśród niektórych ich użytkowników stały się one także realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.”

Patryk Józefowicz zaproponował wprowadzenie całkowitego zakazu ruchu hulajnóg elektrycznych na Rynku, fragmencie ulicy Słowiańskiej oraz na ścieżce wokół zbiornika w Zaborowie.

Polecany artykuł:

Miasto odpowiada: będą nowe przepisy

Prezydent Miasta Leszna Grzegorz Rusiecki przekazał sprawę do przeanalizowania przez Komisję Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego. Pod koniec września specjaliści poparli pomysł wprowadzenia ograniczeń. Kolejnym etapem prac urzędu będą konkretne kroki formalne:

„W celu realizacji powyższego, na podstawie wytycznych oraz informacji od Policji zostaną sporządzone projekty zmiany stałej organizacji ruchu.”

Oznacza to, że po przygotowaniu nowej dokumentacji we współpracy z policją, jazda hulajnogą elektryczną w wyznaczonych miejscach stanie się zabroniona. Na Kukirinach i innych hulajnogach nie będzie można jeździć wokół zbiornika na Zaborowie, na deptaku i rynku.

zobacz najnowsze zdjęcia z modernizowanej pływalni Akwawit w Lesznie 

Modernizacja Pływalni Akwawit w Lesznie stan na październik 2026
Galeria zdjęć 15
Groźny wypadek 11-latka na hulajnodze. Jechał bez kasku
Quiz: Skąd znasz tego bohatera? Połącz postać z serialem
Pytanie 1 z 0

ROLKI