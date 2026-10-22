Radny apeluje o porządek

Wszystko zaczęło się od formalnego wystąpienia radnego Patryka Józefowicza do Prezydenta Miasta Leszna pod koniec sierpnia 2026 roku. Samorządowiec zwrócił uwagę na problem poruszania się szybkich pojazdów pośród pieszych w ścisłym centrum oraz nad zbiornikiem w Zaborowie. W piśmie do włodarza miasta radny ocenił postawę części kierujących takimi pojazdami:

„Niestety w wyniku braku odpowiedzialności i wyobraźni wśród niektórych ich użytkowników stały się one także realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.”

Patryk Józefowicz zaproponował wprowadzenie całkowitego zakazu ruchu hulajnóg elektrycznych na Rynku, fragmencie ulicy Słowiańskiej oraz na ścieżce wokół zbiornika w Zaborowie.

Miasto odpowiada: będą nowe przepisy

Prezydent Miasta Leszna Grzegorz Rusiecki przekazał sprawę do przeanalizowania przez Komisję Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego. Pod koniec września specjaliści poparli pomysł wprowadzenia ograniczeń. Kolejnym etapem prac urzędu będą konkretne kroki formalne:

„W celu realizacji powyższego, na podstawie wytycznych oraz informacji od Policji zostaną sporządzone projekty zmiany stałej organizacji ruchu.”

Oznacza to, że po przygotowaniu nowej dokumentacji we współpracy z policją, jazda hulajnogą elektryczną w wyznaczonych miejscach stanie się zabroniona. Na Kukirinach i innych hulajnogach nie będzie można jeździć wokół zbiornika na Zaborowie, na deptaku i rynku.

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