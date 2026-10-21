Poważny wypadek w powiecie gostyńskim. Kierowca uderzył autem w drzewo [ZDJĘCIA]

Joanna Haliasz
2026-10-21 11:31

Do wypadku doszło na trasie Czajkowo – Aleksandrowo. 35-letni kierowca Volkswagena uderzył autem w drzewo. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Wypadek na prostej drodze 

Do wypadku doszło dziś (21 października) ok. godz. 9:00, na prostym odcinku drogi na trasie Czajkowo - Aleksandrowo w gminie Gostyń. 

- 35-letni kierujący Volkswagenem jadąc od strony miejscowości Czajkowo w kierunku Ponieca zjechał na prawe pobocze i uderzył w drzewo. Na miejscu lądowało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Mężczyzna został zabrany do szpitala w Poznaniu. Mężczyzna podróżował sam, lekarze oceniają jego stan jako ciężki - przekazała Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu. 

Strażacy musieli użyć sprzętu hydraulicznego, żeby wydostać zakleszczonego w pojeździe mężczyznę. Na miejscu pracują policjanci dochodzeniowo-śledczy oraz z wydziału ruchu drogowego. Ustalane są dokładne okoliczności i przyczyny tego wypadku drogowego. 

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