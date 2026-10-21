Wypadek na prostej drodze

Do wypadku doszło dziś (21 października) ok. godz. 9:00, na prostym odcinku drogi na trasie Czajkowo - Aleksandrowo w gminie Gostyń.

- 35-letni kierujący Volkswagenem jadąc od strony miejscowości Czajkowo w kierunku Ponieca zjechał na prawe pobocze i uderzył w drzewo. Na miejscu lądowało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Mężczyzna został zabrany do szpitala w Poznaniu. Mężczyzna podróżował sam, lekarze oceniają jego stan jako ciężki - przekazała Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Strażacy musieli użyć sprzętu hydraulicznego, żeby wydostać zakleszczonego w pojeździe mężczyznę. Na miejscu pracują policjanci dochodzeniowo-śledczy oraz z wydziału ruchu drogowego. Ustalane są dokładne okoliczności i przyczyny tego wypadku drogowego.

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