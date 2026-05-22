Tabela IV ligi: Polonia Leszno walczy o utrzymanie

Polonia zajmuje na tę chwilę dość odległe, 13. miejsce na 18 drużyn w stawce. Na cztery kolejki przed końcem rozgrywek, zwłaszcza po ostatniej porażce w Pobiedziskach 2:1, w szeregach zespołu zrobiło się nerwowo. Leszczynianom zaczął bowiem zaglądać w oczy scenariusz związany z degradacją.

Cel minimum na ostatnie mecze sezonu to utrzymanie obecnej pozycji lub jej poprawienie. Sytuację komplikuje fakt, że wciąż nie wiadomo, ile zespołów z Wielkopolski opuści ostatecznie III ligę, co ma bezpośredni wpływ na liczbę spadkowiczów z IV ligi.

Mecz za „sześć punktów” z LKS Gołuchów na stadionie w Lesznie

W tym kontekście bardzo ważne będzie najbliższe, domowe spotkanie Polonii Leszno z LKS-em Gołuchów. Rywale plasują się obecnie dwa miejsca wyżej w tabeli i dla własnego spokoju również potrzebują jeszcze punktów.

To niezmiernie ważne spotkanie, o którym śmiało można powiedzieć, że jest meczem za przysłowiowe sześć punktów, odbędzie się na murawie stadionu lekkoatletycznego w Lesznie o godzinie 13:00.

Sytuacja innych drużyn z regionu:

Zefka Kobyla Góra oraz Korona Piaski – straciły już wszelkie szanse na utrzymanie. Korona, pomimo wielu zimowych zmian w kadrze, nie podołała zadaniu i w przyszłym sezonie zagra w V lidze.

Kania Gostyń oraz Obra Kościan – mogą być już w pełni spokojne o ligowy byt. Drużyny te zajmują odpowiednio 9. i 10. miejsce w tabeli IV ligi.

