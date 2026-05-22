Trzy osobne wpadki w jeden dzień

Wszystko wydarzyło się podczas codziennych patroli i kontroli w różnych punktach Leszna. Policjanci zatrzymali trzech mieszkańców regionu w wieku od 22 do 31 lat. Akcje nie były ze sobą powiązane – każdy z mężczyzn wpadł osobno.

Na początku mundurowi znaleźli przy nich mniejsze zawiniątka z nielegalnymi środkami. To jednak był dopiero początek. Funkcjonariusze przeszukali domy zatrzymanych i tam odkryli kolejne, znacznie większe zapasy. Towar został zabezpieczony i trafił do policyjnego laboratorium.

Towar nie trafi na ulice. Grozi im surowa kara

Ilość przejętych narkotyków wskazuje na to, że nie były one przeznaczone tylko na własny użytek, ale miały zostać sprzedane.

„Łącznie policjanci zabezpieczyli prawie pół kilograma zabronionych substancji, co pozwoliłoby na przygotowanie blisko 5000 porcji konsumpcyjnych narkotyków.” – informuje Monika Żymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Zatrzymani mężczyźni czekają teraz w areszcie na przedstawienie oficjalnych zarzutów. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków i handel nimi polskie prawo przewiduje karę do 10 lat więzienia.

