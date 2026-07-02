Neves poprowadzi futsalistów z Leszna

W klubie chciano spróbować czegoś innego, dać nowy impuls, stąd kilkanaście dni temu dowiedzieliśmy się, że w nowym sezonie futsalistów z Leszna nie poprowadzi już Tomasz Trznadel. Znamy już jego następcę.

Następcą byłego już trenera leszczyńskiej drużyny został Portugalczyk - Sergio Neves, który ostatnie lata należał do sztabu szkoleniowego Piasta Gliwice. Wcześniej rozwijał trenerską karierę w swojej ojczyźnie, a potem na Łotwie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Neves jest absolwentem Universidade da Beira Interior, gdzie ukończył studia z zakresu nauk o sporcie ze specjalizacją w futsalu. W trakcie studiów prowadził zespoły młodzieżowe, a także odbywał praktyki jako fizjolog futsalu w pierwszoligowym portugalskim klubie AD Fundão, zdobywając wiedzę z zakresu przygotowania motorycznego oraz nowoczesnych metod szkolenia.

Na Łotwie rozpoczął współpracę z cenionym w futsalowym światku trenerem – Orlando Duarte. Ta współpraca zaowocowała wieloma sukcesami. W 2021 roku Neves został częścią projektu Piasta Gliwice. To było pasmo sukcesów tego klubu. W tym roku, jeszcze w kwietniu Piast poinformował jednak o końcu współpracy z Nevesem. Ten ma dać w Lesznie nowy impuls do dalszego rozwoju. W klubie z Wielkopolski liczą, że przede wszystkim wniesie świeżość do drużyny, a to poprowadzi drużynę do sukcesów. W minionych rozgrywkach ekipie z Leszna, jeszcze pod wodzą Tomasza Trznadela nie udało się powtórzyć sukcesu z poprzednich rozgrywek. Drużyna odpadła w ćwierćfinałach play-off, gdzie lepszy okazał się Rekord Bielsko-Biała. Czy kolejne rozgrywki w nieco przemeblowanym składzie będą lepsze i czy drużyna nawiąże do medalowego sezonu 2024/2025?