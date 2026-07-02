Zatrzymanie agresywnego napastnika w Śmiglu

Do awantury doszło na ulicy Północnej w Śmiglu. Po ugodzeniu 30-latka nożem na chodniku, młodszy z mężczyzn uciekł i zamknął się w jednym z okolicznych mieszkań. Wezwani na miejsce funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kościanie musieli wyważyć drzwi, aby zatrzymać podejrzanego. Mężczyzna nie zamierzał współpracować i stawiał czynny opór.

„Podczas zatrzymania sprawca był agresywny, posiadał przy sobie sporej wielkości nóż oraz pałkę teleskopową. By go zatrzymać, policjanci musieli użyć paralizatora. Do szpitala przetransportowano zarówno ugodzonego mężczyznę, jak i zatrzymanego, aby przebadać go po użyciu paralizatora.” - wyjaśnia Jarosław Lemański z policji w Kościanie:

Zarówno poszkodowany z ranami ciętymi, jak i zatrzymany 29-latek trafili pod opiekę lekarzy. Służby medyczne musiały zweryfikować stan zdrowia agresora po zastosowaniu przez policjantów środka przymusu bezpośredniego. Dopiero po przeprowadzeniu niezbędnych badań medycznych i opanowaniu agresywnego zachowania mężczyzny, policja będzie mogła formalnie sprawdzić go pod kątem obecności alkoholu oraz innych substancji w organizmie. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia teraz, co było bezpośrednią przyczyną tak gwałtownego konfliktu między mężczyznami.