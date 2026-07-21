Nieudany skręt

Do zdarzenia doszło wczoraj (20 lipca), po godz. 21:00 na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II koło Dąbrowskiego. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, kierujący Seatem Leonem 18-latek nie dostosował prędkości do warunków na drodze i podczas manewru skrętu uderzył w sygnalizator przy przejściu dla pieszych. Słup ze znakiem i światłami niemal „położył się” na chodniku. Po niefortunnym manewrze młody kierowca zatrzymał samochód i sam wezwał na miejsce policję. Został ukarany przez mundurowych mandatem.

Od tamtej chwili sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II z Dąbrowskiego i Korcza nie działa. Na sygnalizatorach pulsuje żółte. Na razie nie wiadomo, kiedy sytuacja wróci do normy. Do tego czasu kierowcy, piesi czy rowerzyści powinni zachować tam szczególną ostrożność.

To jedno z największych skrzyżowań w Lesznie. I to nie pierwszy raz, kiedy kierowcy i piesi napotykają tam na trudności. Wcześniej, najczęściej powodowała je awaria.

Piotr Kupicha tak odkłada na emeryturę. Kilka mieszkań i ziemia. Na bogato!