23-latek z Gostynia aresztowany. Groził przechodniowi nożem, bo ten zwrócił mu uwagę

Bo się odezwał

Do zdarzenia doszło na ul. Poznańskiej w Gostyniu, gdzie policjanci zostali wezwani na interwencję. Młody mężczyzna miał tam grozić zgłaszającemu pozbawieniem życia, trzymając w ręku nóż. A wszystko dlatego, że zgłaszający zwrócił mu uwagę.

- 23-letni mieszkaniec Gostynia wraz z dwoma znajomymi używał petard. Jeden z mieszkańców ulicy Poznańskiej zwrócił im uwagę, że zakłócają spokój. 23-latek zareagował agresją. Zaczął używać słów wulgarnych, a następnie wyjął nóż i kierując go w stronę mężczyzny groził mu pozbawieniem życia. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane telefonem komórkowym przez jednego ze znajomych 23-latka - informuje Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Policjanci zatrzymali agresywnego mężczyznę. Badanie wykazało, że miał blisko promil alkoholu w organizmie.

- 23-latek został osadzony w policyjnym areszcie. Kolejnego dnia usłyszał zarzut stosowania gróźb karalnych. Jak ustalili śledczy podejrzany dopuścił się tego przestępstwa w warunkach recydywy - dodaje M. Curyk.

Za popełnienie przestępstwa w recydywie młodemu mężczyźnie grozi surowsza kara.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec 23-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

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