Fatalny manewr na skrzyżowaniu. Pięć osób w szpitalu

Do zdarzenia doszło w godzinach wieczornych, około 22:00. Jednym z pojazdów Hondą Civic podróżowały cztery młode osoby – prócz 19-letniego kierowcy w aucie znajdowały się dwie nastolatki z gminy Rydzyna oraz 18-latek z Leszna. Drugim samochodem kierował 25-letni mężczyzna. Podczas wykonywania skrętu w ulicę Wolności doszło do gwałtownego uderzenia w pojazd nadjeżdżający z przeciwnego kierunku, od strony Rawicza.

„Z wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Hondą Civic, 19-letni mieszkaniec gminy Rydzyna, jadąc drogą wojewódzką 309 od strony Leszna i skręcając w lewo w ulicę Wolności w Rydzynie, prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącej z przeciwnego od strony Rawicza Skodzie Superb. Doszło do czołowego zderzenia obu pojazdów - - informuje Monika Żymełka oficer prasowy KMP w Lesznie.

Tragiczny bilans wypadku. Śledczy pracowali na miejscu do rana

Siła uderzenia sprawiła, że wszyscy uczestnicy wypadku wymagali pomocy medycznej i zostali przewiezieni do szpitali. Niestety, ze szpitala nadeszły najgorsze wieści – lekarzom nie udało się uratować życia najmłodszej z pasażerek. 18-letnia mieszkanka gminy Rydzyna zmarła w nocy.

Na miejscu wypadku przez wiele godzin trwały intensywne czynności śledcze. "Teraz w tej sprawie będzie prowadzone postępowanie zmierzające do ustalenia, jakie tak naprawdę były okoliczności tego wypadku oraz przyczyny” - dodaje Monika Żymełka.

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