Wielkopolska na „drogowym podium”

Z opublikowanej syntezy GPR 2025 wynika, że średni dobowy ruch roczny (SDRR) na drogach krajowych w Polsce wzrósł o ok. 10% w porównaniu z badaniem sprzed pięciu lat, osiągając poziom 14 880 pojazdów na dobę. Województwo wielkopolskie wypada na tym tle jeszcze intensywniej – średnia to tutaj aż 15 363 pojazdy na dobę, co stawia region powyżej średniej krajowej.

Prawdziwym magnesem dla aut są drogi ekspresowe, na których ruch jest prawie dwukrotnie większy niż na pozostałej sieci. S5, jako element sieci międzynarodowej (E261), obsługuje potężny strumień turystyczny i gospodarczy z południa Polski oraz Czech w kierunku Trójmiasta.

Region leszczyński pod presją. Lipno rośnie najszybciej

Szczególną uwagę przyciąga odcinek S5 przebiegający przez region leszczyński. Jeszcze przed budową drogi ekspresowej, stara droga krajowa nr 5 w rejonie Leszna obsługiwała około 14,5 tys. pojazdów na dobę. Dziś nowa trasa S5, omijająca miasto od zachodu, przejmuje nie tylko tranzyt, ale i ruch generowany przez dynamicznie rozwijające się gminy podmiejskie.Dane z Regionalnego Planu Transportowego wskazują na potężny wpływ suburbanizacji na natężenie ruchu. Gmina Lipno pod Lesznem zanotowała jeden z najwyższych przyrostów zasobów mieszkaniowych w regionie – aż o 60%, co bezpośrednio przekłada się na liczbę aut codziennie wjeżdżających na S5.

7

Będzie ciszej od Poznania aż do Radomicka

W odpowiedzi na narastający problem hałasu, GDDKiA zaplanowała budowę dodatkowych barier akustycznych. Inwestycja ma na celu poprawę komfortu mieszkańców miejscowości sąsiadujących z trasą oraz ochronę środowiska naturalnego. Prace obejmą trzy kluczowe odcinki S5: Poznań – Wronczyn, Wronczyn – Kościan oraz Kościan Południe – Radomicko. Zgodnie z przepisami, po oddaniu drogi do użytku konieczne jest przeprowadzenie analizy porealizacyjnej. Jak wyjaśnia Alina Cieślak z poznańskiego oddziału GDDKiA:

„Po latach stabilizuje się ruch – wygląda on inaczej niż zaraz po otwarciu i dlatego w przepisach jest opisane, że mamy obowiązek wykonania takiej analizy”.

Specjalistyczne pomiary wykazały, że w wielu miejscach normy hałasu są przekroczone, co stało się podstawą do nałożenia przez Marszałka Województwa obowiązku dobudowania barier. Nowe ekrany pojawią się po obu stronach drogi – w zależności od potrzeb zostaną postawione w zupełnie nowych lokalizacjach lub te istniejące zostaną podwyższone.

Kiedy ruszą prace?

Drogowcy ogłosili już przetarg na realizację tego zadania, a firmy mogły składać oferty do 20 kwietnia 2026 roku. Wybrany wykonawca będzie miał 15 miesięcy na realizację inwestycji, co obejmuje zarówno fazę projektową, jak i same prace budowlane. Choć ekrany mają docelowo poprawić jakość życia, kierowcy muszą przygotować się na drobne, tymczasowe utrudnienia w miejscach, gdzie ekipy montażowe pojawią się bezpośrednio przy trasie.