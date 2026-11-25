Rowerzyści i mieszkańcy gminy Śmigiel mogą już korzystać z nowego, bezpiecznego połączenia wzdłuż drogi powiatowej. Prace zakończyły się w wyznaczonym terminie, a za ich realizację odpowiadało Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD Gostyń.

Niemal 4 kilometry gładkiego asfaltu

Nowa trasa ma dokładnie 3800 metrów długości i 2 metry szerokości. Została wykonana z betonu asfaltowego, co zapewni komfortową jazdę zarówno na co dzień, jak i podczas weekendowych wycieczek.

Zakres robót obejmował nie tylko ułożenie samej nawierzchni. Drogowcy wykonali wcześniej prace ziemne i rozbiórkowe, przebudowali stare zjazdy na posesje i pola oraz wybudowali nowe. Zadbać trzeba było również o odwodnienie trasy, jej pełne oznakowanie oraz wysianie trawy na poboczach.

Skąd pieniądze na inwestycję?

Budowa ścieżki ze Starego Bojanowa do Olszewa pochłonęła dokładnie 3 472 230,03 zł. Znaczną część tej kwoty – ponad 2,4 mln zł – pokryło unijne dofinansowanie.

Inwestycja powstała przy współpracy Powiatu Kościańskiego (lidera) oraz Gminy Śmigiel (partnera). Jest ona częścią znacznie większego programu rozbudowy infrastruktury rowerowej i zeroemisyjnego transportu w całym powiecie kościańskim, którego całkowita wartość przekracza 86,6 mln zł (z czego blisko 60 mln zł to wsparcie z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na lata 2021–2027).