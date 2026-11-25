Start robót już w lutym. Od czego zaczną ekipy?

Odnawianie kompleksu zostało podzielone na wyraźne etapy. Pierwsze widoczne zmiany na zewnątrz obiektu zobaczymy już na początku przyszłego roku. Projekt ma gotowe wszystkie niezbędne dokumenty, co pozwala na szybkie przejście do robót budowlanych.

Kamil Matysik, przedstawiciel inwestora zwraca uwagę na tempo przygotowań oraz przebieg uzgodnień z lokalnymi instytucjami:

–Mamy już pozwolenie na budowę w zakresie zmiany elewacji i dachu w ramach pełnej rewitalizacji. Muszę przyznać, że miasto bardzo nas wspierało i sprawnie wydało odpowiednią decyzję. Świetnie układa się również współpraca z konserwatorem zabytków. Prace rozpoczynamy w lutym. Potrwają od sześciu do ośmiu miesięcy, więc już wczesną jesienią budynek rozbłyśnie nowym blaskiem.

Równolegle ze spektakularną odnową elewacji oraz naprawą dachu inwestor planuje wystartować z pracami wewnątrz budynków.

Zobaczcie jak wygląda budynek starej poczty przy Słowiańskiej przed remontem

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Dwa i pół roku do finału. Jaki jest pełny harmonogram?

Całe przedsięwzięcie obejmuje dwie części: historyczny budynek zabytkowy oraz obiekt nowszy, który przejdzie delikatną nadbudowę.

Harmonogram inwestycji prezentuje się następująco:

Luty : Oficjalny start prac budowlanych na zewnątrz obiektu.

: Oficjalny start prac budowlanych na zewnątrz obiektu. Wczesna jesień (po 6–8 miesiącach robót) : Zakończenie prac nad elewacją i dachem – budynek zaprezentuje się w pełnej okazałości.

: Zakończenie prac nad elewacją i dachem – budynek zaprezentuje się w pełnej okazałości. W ciągu 2 do 2,5 roku: Całkowity finał rewitalizacji obu budynków i oddanie ich do użytku w stanie docelowym.

Około 60 mieszkań, nowy parking i wyjątkowa kapsuła czasu

Przebudowa przyniesie duże zmiany w funkcjonalności tego miejsca:

Nowe mieszkania : Powstanie około 60 mieszkań w wysokim standardzie. Najmniejsze lokale będą miały ok. 37 m², a największe nawet 96 m².

: Powstanie około 60 mieszkań w wysokim standardzie. Najmniejsze lokale będą miały ok. 37 m², a największe nawet 96 m². Lokale usługowe : Zaplanowano je na parterze budynku.

: Zaplanowano je na parterze budynku. Miejsca parkingowe : W podwórzu powstanie dwupoziomowy parking. Dodatkowe miejsca pojawią się pod kolumnami oraz w niższym budynku. Inwestor rozmawia też z miastem o budowie na własny koszt parking miejskiego przy pobliskiej ul. Kasińskiego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

: W podwórzu powstanie dwupoziomowy parking. Dodatkowe miejsca pojawią się pod kolumnami oraz w niższym budynku. Inwestor rozmawia też z miastem o budowie na własny koszt parking miejskiego przy pobliskiej ul. Kasińskiego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Podświetlany zegar: Słynny zegar zostanie naprawiony, podświetlony i zacznie wreszcie wskazywać dokładny czas.

Wnętrza nawiążą do bogatej historii poczty poprzez archiwalne zdjęcia i pocztówki w holu.

Kamil Matysik opowiada także o pomysłowym zagospodarowaniu starego sejfu, jednego z najcięższych historycznych elementów obiektu:

– Chcemy zrobić z niego pewnego rodzaju kapsułę czasu – fajny akcent dla mieszkańców. Każdy z przyszłych lokatorów będzie mógł zamknąć w nim coś od siebie. Sejf zostanie zapieczętowany na 100 lat, by kolejne pokolenia mogły zobaczyć, co po sobie zostawiliśmy.

Mowa o ważącym kilka ton zabytkowym sejfie, który zostanie komisyjnie przeniesiony do głównego holu budowli.

Jak będą wyglądać mieszkania w starej poczcie? Zobaczcie wizualizacje:

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