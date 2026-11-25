Do wypadku doszło o godz. 1:54. To wtedy służby ratunkowe odebrały informację o zdarzeniu, którą wysłał system eCall zamontowany w pojeździe. Gdy na miejsce dotarli strażacy zastali koszmarny widok. Rozbite o drzewo auto, stojące w ogniu. Chwilę potem zobaczyli w nim trzy zwęglone osoby.

Jak wynika z ustaleń policji, na łuku drogi pojazd marki BMW zjechał z drogi, po czym uderzył w drzewo, a następnie zaczął płonąć. Pożar ugasili strażacy, którzy znaleźli w środku ciała trzech osób. Z uwagi na ich stan służby odstąpiły od działań ratunkowych.

Wstępnie ustalono, że w pojeździe mogło znajdować się dwóch 18-latków oraz 20-latek, wszyscy z powiatu poznańskiego - mówi Jarosław Lemański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.

Konieczne są jednak szczegółowe badania.

Konieczne jest jednak przeprowadzenie szczegółowych badań, które pozwolą na jednoznaczne potwierdzenie tożsamości ofiar oraz ich roli w zdarzeniu – dodaje J. Lemański.

Przyczyny i okoliczności wypadku ustala kościańska policja pod nadzorem prokuratury.