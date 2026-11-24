Unijne pieniądze na trasę z Gronówka do Wyciążkowa

Głównym impulsem do dalszej rozbudowy dróg dla rowerów stało się dofinansowanie unijne, które pozyskała gmina Lipno. Pieniądze zostaną przeznaczone na budowę drogi rowerowej z Gronówka w stronę Wyciążkowa. Oprócz samej ścieżki w Gronówku powstanie też parking przesiadkowy z zadaszoną wiatą, miejscami dla aut oraz stojakami na rowery.

„Chcemy umożliwić mieszkańcom wygodny i bezpieczny dojazd do pracy i szkół oraz połączyć nasze miejscowości w jedną spójną sieć rowerową.”

Informuje wójt gminy Lipno, Łukasz Litka.

Do pełnej pętli wokół okolicznych miejscowości zostanie już tylko jeden fragment

Nowo planowany odcinek z Gronówka do Wyciążkowa idealnie łączy się z infrastrukturą, która już istnieje w tej okolicy. Z Leszna do Gronówka od dawna jeździmy gotową drogą dla rowerów. Z kolei nowa trasa z Lipna do Goniembic jest już wybudowana i obecnie trwają formalne odbiory, a odcinek z Goniembic do Osiecznej służy rowerzystom od kilku lat.

Gdy trasa z Gronówka do Wyciążkowa zostanie ukończona, do zamknięcia całego pierścienia pozostanie już tylko krótki fragment z Wyciążkowa do Goniembic. Po jego wybudowaniu w przyszłości będzie można przejechać całą trasę wokół Leszna, Gronówka, Wyciążkowa, Goniembic, Lipna i Osiecznej wyłącznie po wydzielonych, bezpiecznych ścieżkach, bez konieczności wjeżdżania między samochody.