Do tego zdarzenia doszło w sobotę w nocy w Lesznie. 52-letniego mężczyznę w kryzysie bezdomności zauważyli policjanci patrolujący miasto.

Mężczyzna leżał na chodniku, był bardzo wychłodzony i potrzebował pomocy. Na dworze panował mróz – mówi Monika Żymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Co wstrząsające – leżącego na ziemi człowieka mijali inni ludzie.

Nikt nie reagował. Mundurowi niezwłocznie udzielili mu pierwszej pomocy i wezwali ratowników medycznych. Mężczyzna trafił do szpitala – mówi M. Żymełka.

Reaguj i nie bój się pomagać – apelują służby. Taką pomocą jest już samo wezwanie pomocy i zadzwonienie na numer alarmowy 112.

Przed nami zima i mrozy, szczególnie niebezpieczne dla osób bezdomnych. Niskie temperatury zagrażają życiu.

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