Pierwsi w regionie

Dni Ziemi Ponieckiej otwierają zapowiedzi tego rodzaju imprez na przyszły rok w naszym regionie. Wiadomo, że odbędą się w dniach 16–18 lipca 2027 roku. Organizatorzy – Gmina Poniec oraz Gminne Centrum Kultury w Poniecu – odsłonili pierwsze karty.

Przyszłoroczna 21. edycja imprezy zapowiada się wyjątkowo różnorodnie. Mimo, że cały program jeszcze nie jest dopięty na ostatni guzik, to już robi wrażenie. Największe emocje budzi sobotni line-up i obecność formacji, która w latach 90. podbijała europejskie listy przebojów i parkiety.

Fun Factory w Poniecu

Udział Fun Factory to historyczny moment dla Dni Ziemi Ponieckiej. Dotąd na wydarzenie zapraszani byli wyłącznie rodzimi wykonawcy. Niemiecka formacja powstała w 1992 roku. To absolutny klasyk gatunku eurodance i symbol dyskotek lat 90. Publiczność w Poniecu będzie miała okazję usłyszeć na żywo energetyczne hity, przy których bawiły się całe pokolenia – w tym ponadczasowe „Celebration”, „I Wanna B With U”, czy „Doo Wah Diddy”.

Trzy dni pełne muzyki i tradycji

Program XXI Dni Ziemi Ponieckiej został zaplanowany tak, aby trafić w gusta odbiorców w każdym wieku:

piątek, 16 lipca 2027 - o godz. 20:00 scenę przejmie energetyczny duet Long & Junior , a o 21:30 za konsoletą stanie Gromee – jeden z najpopularniejszych polskich producentów muzycznych i DJ-ów,

godz. 20:00 scenę przejmie energetyczny duet , a o 21:30 za konsoletą stanie – jeden z najpopularniejszych polskich producentów muzycznych i DJ-ów, sobota, 17 lipca 2027 – Obok kultowej formacji Fun Factory – wystąpi Varius Manx & Kasia Stankiewicz , serwując swoje największe przeboje,

– wystąpi , serwując swoje największe przeboje, Niedziela, 18 lipca 2027 – Dzień Tradycji i Kultury: Organizatorzy zapowiadają wydarzenia poświęcone lokalnej historii, zwyczajom oraz bogatemu dziedzictwu kulturowemu.

Szczegółowy harmonogram godzinowy na sobotę i niedzielę oraz lista wydarzeń i atrakcji towarzyszących zostaną opublikowane przez organizatorów w późniejszym terminie.

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