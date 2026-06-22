Inwestycja została w całości sfinansowana ze środków własnych leszczyńskiej uczelni. Nowoczesny kompleks ma za zadanie podnieść jakość kształcenia praktycznego i lepiej przygotować przyszłych absolwentów do wymogów współczesnego rynku pracy.

Wyczekiwana inwestycja dla kierunków technicznych

Władze uczelni nie kryją zadowolenia z pomyślnego zakończenia prac i uruchomienia nowych przestrzeni. Dotychczas studenci musieli korzystać z infrastruktury zewnętrznej, między innymi z laboratoriów należących do lokalnych zakładów pracy oraz Centrum Kształcenia Praktycznego. Własne zaplecze technologiczne diametralnie zmienia tę sytuację.

– Otwieramy dziś Akademickie Centrum Inżynierii Technologii. Jesteśmy z tego powodu ogromnie szczęśliwi, ponieważ takich laboratoriów bardzo nam brakowało – podkreśla Janusz Poła, rektor Akademii Nauk Stosowanych w Lesznie. – Mówimy o całym centrum, w skład którego wchodzi kilka mniejszych pracowni.

Nowoczesny sprzęt dla studentów mechatroniki i budownictwa

W nowo otwartym centrum zainstalowano wysokiej klasy urządzenia mechaniczne, budowlane oraz systemy informatyczne. Z nowego zaplecza będą korzystać przede wszystkim studenci takich kierunków jak mechatronika czy budownictwo, choć infrastruktura posłuży również innym specjalnościom. Na wyposażeniu pracowni znalazły się między innymi zaawansowane tokarki oraz specjalistyczny sprzęt pomiarowy i badawczy.

Nowe laboratoria mają działać na podobnej zasadzie, jak znane już na uczelni monoprofilowe centra symulacji medycznej.

– Zanim studenci trafią do konkretnych zakładów pracy, będą już wiedzieli, z jakimi urządzeniami przyjdzie im pracować i jak się wśród nich poruszać. Te warunki zostały bardzo wiernie odtworzone, co sprawi, że proces i efekty nauczania będą znacznie szybsze – dodaje rektor Janusz Poła.

Władze ANS w Lesznie zapowiadają, że to nie koniec planów związanych z rozwojem bazy dydaktycznej. Uczelnia zamierza dalej rozwijać swoje projekty i infrastrukturę.

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