XI Leszczyński Dzień dla Życia i Rodziny. Mieszkańcy maszerowali ulicami miasta

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-06-21 18:52

W niedzielę, 21 czerwca 2026 roku, w Lesznie zorganizowano kolejną edycję Marszu dla Życia i Rodziny. Wydarzenie to jest głównym elementem corocznego Leszczyńskiego Dnia dla Życia i Rodziny. Inicjatywa, przygotowana przez stowarzyszenie Leszno dla Rodziny, połączyła przemarsz ulicami miasta z otwartym festynem dla mieszkańców.

Ważny przekaz, wspólna sprawa

Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 13:30 przed kościołem pw. św. Jana Chrzciciela w Lesznie> Uczesnicy marszu przeszli starówką na na plac Jana Metziga, gdzie zaplanowano finał akcji. O przesłanie marszu spytaliśmy jedną z organizatorek, Ewę Rosik

„Przede wszystkim, aby się jednoczyć, aby w niedzielę świętować, spotkać się rodzinami, całymi rodzinami. Szczególnie chcemy podkreślić wartości takie jak życie, rodzina, małżeństwo i dlatego się spotykamy już po raz jedenasty”.Po zakończeniu przemarszu uczestnicy zgromadzili się na płycie placu, gdzie rozpoczęła się drugą część wydarzenia. Były darmowe dmuchańce dla dzieci, grill, koncert i wiele innych atrakcji.

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