Nowa architektura i 14 mieszkań

Planowane przedsięwzięcie zakłada wyburzenie niszczejącego obiektu przy ulicy Dąbrowskiego oraz budowę całkowicie nowego budynku. W nowym obiekcie zaplanowano 14 mieszkań o zróżnicowanej powierzchni.

Projekt kładzie duży nacisk na dostępność dla osób o ograniczonej mobilności, dlatego w budynku przewidziano montaż windy. O dotychczasowym wizerunku tej części miasta wypowiedział się włodarz Leszna.

– „Wszyscy kojarzycie to miejsce. Ono absolutnie nie jest wizytówką Leszna” – przyznał prezydent Grzegorz Rusiecki.

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Finansowanie i wniosek o wsparcie

Całkowity koszt realizacji inwestycji szacowany jest na kwotę od 7,8 do 8 milionów złotych. Miasto ubiega się o znaczny zastrzyk gotówki ze środków zewnętrznych, który ma pokryć przeważającą część wydatków. Zakładane dofinansowanie wynosi 85 procent wartości przedsięwzięcia, co daje kwotę około 6,7–7 milionów złotych.

– „W minionym tygodniu złożyłem wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie przebudowy całego kompleksu kamienic przy ulicy Dąbrowskiego” – poinformował prezydent Rusiecki.

Inwestycja ma na celu nie tylko zwiększenie miejskiego zasobu mieszkaniowego, ale również poprawę estetyki w tym rejonie miasta. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań architektonicznych obiekt ma być dostosowany do potrzeb seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami.