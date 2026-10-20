Słupy tłoczone w Hiszpanii i 31 ton szkła na elewacji

Jednym z najbardziej efektownych elementów nowej bryły Akwawitu jest południowa ściana oszklona. Cała konstrukcja waży aż 40 ton, z czego 31 ton przypada na same szyby, a 10 ton na aluminiowe profile. Aby do wnętrza wpadało jak najwięcej naturalnego światła przy zachowaniu optymalnej temperatury, zastosowano specjalne szyby wysoko selektywne o najwyższym współczynniku izolacyjności 0,5.

„ Zastosowane szyby przeciwsłoneczne sprawią, że latem pomieszczenia nie będą się nagrzewać, co gwarantuje najwyższy standard izolacji” - wyjaśnia właściciel firmy Tom Group, Tomasz Roszak.

Autor: UM Leszno/ Materiały prasowe

Stal nierdzewna w niecce sportowej – koniec z odpadającymi kafelkami

Ogromne zmiany zaszły w samej hali basenowej. Basen sportowy – oferujący 5 torów pływackich oraz tor wypłycony do nauki – zyskał całkowicie nową konstrukcję ze stali nierdzewnej. To nowoczesne rozwiązanie zastępuje tradycyjną ceramikę i jest obecnie standardem w najlepszych aquaparkach w Europie - mówi miejski architekt Bartosz Adamczak:

„Zamontowano już brzegowe elementy stalowej niecki basenu sportowego, która oczekuje teraz na wyłożenie dna. Wykonanie ze stali nierdzewnej to powszechny trend, który znacząco ułatwia utrzymanie higieny i eliminuje potrzebę uciążliwych prac konserwacyjnych związanych z ceramiką”.

Równolegle w strefie rekreacyjnej rozpoczęto płytkowanie oraz przygotowywanie profilowanych leżanek z hydromasażem.

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Najpierw sufity, potem stalowe dno

Na budowie zastosowano przemyślaną kolejność prac. W hali basenowej najpierw w pełni zamontowano i zabezpieczono sufity podwieszane, a dopiero po tym etapie wykonawcy przechodzą do układania dna ze stali nierdzewnej. Wynika to z prostego faktu – mówi dyrektor regionalny w firmie Adamiec, Arkadiusz Majorczyk:

„Sufity podwieszane zostały wykonane i zabezpieczone wcześniej, ponieważ po wyłożeniu dna niecki stalą nie moglibyśmy obciążać jej ciężkim sprzętem do prac na wysokościach. Prowadzimy też prace wykończeniowe w innych strefach, a urządzenia do wanien jacuzzi są już na obiekcie i będziemy je sukcesywnie osadzać”.

Autor: UM Leszno/ Materiały prasowe

Trzy zjeżdżalnie, saunarium na 100 osób i nowości co 2-3 lata

W zmodernizowanym kompleksie znajdą się aż trzy zjeżdżalnie:

Zjeżdżalnia w brodziku: mała zjeżdżalnia dedykowana najmłodszym dzieciom.

mała zjeżdżalnia dedykowana najmłodszym dzieciom. Anakonda: kultowa, 53-metrowa zjeżdżalnia dla szukających wrażeń.

kultowa, 53-metrowa zjeżdżalnia dla szukających wrażeń. Zjeżdżalnia rodzinna: szeroka na 220 cm i długa na 13 metrów.

Oprócz tego na gości czekać będą 4 wanny jacuzzi w strefie głównej i 2 dodatkowe w strefie solankowej oraz nowoczesne saunarium z 4 saunami na start (m.in. parowa, błotna, infrared). Co ciekawe, na zewnątrz przygotowano już przyłącza pod ogromną saunę eventową dla około 100 osób. Inwestor zapowiada, że park wodny ma stale ewoluować – co 2–3 lata na obiekcie pojawiać ma się nowa atrakcja, np. ekstremalna zjeżdżalnia Kamikadze.

Kompleks będzie w stanie obsłużyć około 1500 odwiedzających dziennie. Do wyboru będą elastyczne warianty biletów: 1-, 2-, 3-godzinne oraz całodniowe.

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Pewne deklaracje wykonawcy. Kiedy otwarcie i jaki jest koszt?

Choć w przestrzeni publicznej pojawiają się pytania o termin zakończenia tak dużej inwestycji, kierownictwo budowy rozwiewa wątpliwości. Odnosząc się do doświadczenia zespołu realizującego projekt, Arkadiusz Majorczyk zapewnia że roboty idą gładko:

„Mój zespół wybudował w swojej karierze co najmniej kilka basenów, a niektórzy fachowcy mają na koncie ponad dziesięć takich obiektów. Na bazie tego doświadczenia z pełną odpowiedzialnością potwierdzam, że zdeklarowany termin umowny jest jak najbardziej do osiągnięcia”.

Koszt modernizacji obiektu: ponad 94 mln zł brutto (w tym 26 mln zł z Polskiego Ładu). Wraz z otoczeniem i infrastrukturą drogową kwota ta przekracza 97 mln zł.

ponad 94 mln zł brutto (w tym 26 mln zł z Polskiego Ładu). Wraz z otoczeniem i infrastrukturą drogową kwota ta przekracza 97 mln zł. Planowane otwarcie: czerwiec 2027 roku.