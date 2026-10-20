Słupy z Hiszpanii, 31 ton szkła i stal zamiast kafelków. Tak zmienia się kultowy Akwawit w Lesznie!

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-10-20 11:04

Prace na budowie kultowej Pływalni Akwawit w Lesznie nabierają tempa. Podczas oficjalnego media day wykonawcy zaprezentowali zaawansowanie robót i zdradzili mnóstwo budowlanych smaczków, których na pierwszy rzut oka nie widać zza płotu. Sprawdziliśmy, co dokładnie dzieje się wewnątrz obiektu, jak będą wyglądać niecki basenowe oraz dlaczego rozwiązania inżynieryjne zaskoczą odwiedzających.

Słupy tłoczone w Hiszpanii i 31 ton szkła na elewacji

Jednym z najbardziej efektownych elementów nowej bryły Akwawitu jest południowa ściana oszklona. Cała konstrukcja waży aż 40 ton, z czego 31 ton przypada na same szyby, a 10 ton na aluminiowe profile. Aby do wnętrza wpadało jak najwięcej naturalnego światła przy zachowaniu optymalnej temperatury, zastosowano specjalne szyby wysoko selektywne o najwyższym współczynniku izolacyjności 0,5.

„ Zastosowane szyby przeciwsłoneczne sprawią, że latem pomieszczenia nie będą się nagrzewać, co gwarantuje najwyższy standard izolacji” - wyjaśnia właściciel firmy Tom Group, Tomasz Roszak.

Szklana elewacja Pływalni Akwawit
Autor: UM Leszno/ Materiały prasowe

Stal nierdzewna w niecce sportowej – koniec z odpadającymi kafelkami

Ogromne zmiany zaszły w samej hali basenowej. Basen sportowy – oferujący 5 torów pływackich oraz tor wypłycony do nauki – zyskał całkowicie nową konstrukcję ze stali nierdzewnej. To nowoczesne rozwiązanie zastępuje tradycyjną ceramikę i jest obecnie standardem w najlepszych aquaparkach w Europie - mówi miejski architekt Bartosz Adamczak:

„Zamontowano już brzegowe elementy stalowej niecki basenu sportowego, która oczekuje teraz na wyłożenie dna. Wykonanie ze stali nierdzewnej to powszechny trend, który znacząco ułatwia utrzymanie higieny i eliminuje potrzebę uciążliwych prac konserwacyjnych związanych z ceramiką”.

Równolegle w strefie rekreacyjnej rozpoczęto płytkowanie oraz przygotowywanie profilowanych leżanek z hydromasażem.

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Najpierw sufity, potem stalowe dno

Na budowie zastosowano przemyślaną kolejność prac. W hali basenowej najpierw w pełni zamontowano i zabezpieczono sufity podwieszane, a dopiero po tym etapie wykonawcy przechodzą do układania dna ze stali nierdzewnej. Wynika to z prostego faktu – mówi dyrektor regionalny w firmie Adamiec, Arkadiusz Majorczyk:

„Sufity podwieszane zostały wykonane i zabezpieczone wcześniej, ponieważ po wyłożeniu dna niecki stalą nie moglibyśmy obciążać jej ciężkim sprzętem do prac na wysokościach. Prowadzimy też prace wykończeniowe w innych strefach, a urządzenia do wanien jacuzzi są już na obiekcie i będziemy je sukcesywnie osadzać”.

Pływalnia akwawit w Lesznie
Autor: UM Leszno/ Materiały prasowe

Trzy zjeżdżalnie, saunarium na 100 osób i nowości co 2-3 lata

W zmodernizowanym kompleksie znajdą się aż trzy zjeżdżalnie:

  • Zjeżdżalnia w brodziku: mała zjeżdżalnia dedykowana najmłodszym dzieciom.
  • Anakonda: kultowa, 53-metrowa zjeżdżalnia dla szukających wrażeń.
  • Zjeżdżalnia rodzinna: szeroka na 220 cm i długa na 13 metrów.

Oprócz tego na gości czekać będą 4 wanny jacuzzi w strefie głównej i 2 dodatkowe w strefie solankowej oraz nowoczesne saunarium z 4 saunami na start (m.in. parowa, błotna, infrared). Co ciekawe, na zewnątrz przygotowano już przyłącza pod ogromną saunę eventową dla około 100 osób. Inwestor zapowiada, że park wodny ma stale ewoluować – co 2–3 lata na obiekcie pojawiać ma się nowa atrakcja, np. ekstremalna zjeżdżalnia Kamikadze.

Kompleks będzie w stanie obsłużyć około 1500 odwiedzających dziennie. Do wyboru będą elastyczne warianty biletów: 1-, 2-, 3-godzinne oraz całodniowe.

Modernizacja pływalni Akwawit - październik 2026
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Pewne deklaracje wykonawcy. Kiedy otwarcie i jaki jest koszt?

Choć w przestrzeni publicznej pojawiają się pytania o termin zakończenia tak dużej inwestycji, kierownictwo budowy rozwiewa wątpliwości. Odnosząc się do doświadczenia zespołu realizującego projekt, Arkadiusz Majorczyk zapewnia że roboty idą gładko:

„Mój zespół wybudował w swojej karierze co najmniej kilka basenów, a niektórzy fachowcy mają na koncie ponad dziesięć takich obiektów. Na bazie tego doświadczenia z pełną odpowiedzialnością potwierdzam, że zdeklarowany termin umowny jest jak najbardziej do osiągnięcia”.

  • Koszt modernizacji obiektu: ponad 94 mln zł brutto (w tym 26 mln zł z Polskiego Ładu). Wraz z otoczeniem i infrastrukturą drogową kwota ta przekracza 97 mln zł.
  • Planowane otwarcie: czerwiec 2027 roku.

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